Завершились три недели громкого процесса в Высоком суде Лондона, который рассматривает иск знаменитого актера Джонни Деппа к британской газете The Sun и компании News Group Newspapers (NGN). Звезда «Пиратов Карибского моря» считает, что в статье, опубликованной в 2018 году, издание оклеветало его, использовав обвинения в домашнем насилии, которые выдвинула против него бывшая жена Эмбер Херд. The Sun преподнесла все как доказанные факты и подвергла критике киностудии, которые продолжали снимать Деппа в новых фильмах, в частности, в картине «Фантастические звери и где их искать» по книге Джоан Роулинг. Джонни сыграл в ней Геллерта Гриндевальда.

Обстоятельства рассматриваемого иска таковы, что на заседаниях суда присутствует Эмбер Херд со своими адвокатами. Актриса является главным свидетелем, которого заявила адвокат ответчика Саша Васс.

«ФАКТЫ» уже рассказывали подробно, как проходили заседания, в ходе которых давал показания сам Депп. Его допрашивала адвокат Васс. Кроме того, команда юристов, представляющих интересы истца, вызвала еще ряд важных свидетелей. Часть из них давали показания по видеосвязи, например, бывший охранник дома в Лос-Анджелесе, где у Деппа имеется пентхаус, а также женщина, владеющая фирмой по предоставлению услуг консьержей. Многие моменты прояснил суду также бывший начальник личной охраны Деппа, проработавший на актера девять лет, включая те годы, когда Джонни был женат на Эмбер.

Суду зачитали официальные заявления бывшей невесты Деппа актрисы Вайноны Райдер и французской певицы и актрисы Ванессы Паради, с которой Джонни прожил 14 лет, и которая родила ему дочь и сына. И Вайнона, и Ванесса назвали Деппа самым добрым и внимательным партнером, на которого они всегда могли положиться. Они не верят в то, что он способен поднять руку на женщину.

Другие свидетели, которых привлек к слушаниям адвокат актера Дэвид Шерборн, сообщили, что зачинщицей всех ссор всегда была Херд. Именно она распускала руки, а не Депп. Джонни всячески старался уклониться от драк. Он либо уходил из дома, либо закрывался в ванной.

Третья неделя была предоставлена в распоряжение Шерборна. Он допрашивал Херд, ее младшую сестру Уитни Энрикес и двух подруг Эмбер. Бывшая жена Деппа продолжает настаивать на своих обвинениях. Суд в очередной раз выслушал ее версию по всем 14 эпизодам, когда Джонни якобы поднял на нее руку.

Остановимся на некоторых из них. Херд категорически отрицает заявление бывшего мужа, сделанное им в первый день слушаний. Депп рассказал тогда, что в апреле 2016 года, на следующее утро после вечеринки, устроенной Эмбер по случаю ее дня рождения, проснулся и обнаружил в кровати чьи-то фекалии. Именно это стало последней каплей, переполнившей чашу его терпения. Тогда он принял твердое решение развестись с женой.

«Я не знаю, чьи это были фекалии — мисс Херд или кого-то из ее друзей. Это не имеет значения…» — заявил Депп. Он считает, что Эмбер таким способом отомстила ему за то, что он опоздал на вечеринку, а придя домой, отправился в спальню, не желая веселиться с ее друзьями. В доказательство своих слов Джонни предоставил суду фотографию «утреннего сюрприза».

Выступая в суде, Херд заявила, что ни она сама, ни ее гости ничего подобного не делали. Подобный поступок с их стороны способно было нарисовать только больное воображение Деппа. До того, как Джонни показал фотографию, Эмбер утверждала, что это была глупая шутка. С появлением снимка в деле она заявила, что фекалии могла оставить в кровати одна из ее собачек — Пистоль или Бу.

Херд также категорически отвергает обвинения Деппа в супружеской неверности. Джонни заявил, что жена изменяла ему с актером Джеймсом Франко и миллиардером Илоном Маском. Эмбер заявила, что муж безумно ревновал ее к каждому мужчине, особенно, к партнерам по съемкам. Депп требовал, чтобы она отказалась от участия в постельных сценах. Он даже приревновал ее к Леонардо Ди Каприо, с которым Херд не снималась, а лишь пробовалась на роль. Джонни узнал, что Лео присутствовал на пробах. По словам Эмбер, этого оказалось достаточно для приступа ревности.

Для каждого из ее партнеров по фильмам или просто знакомых Депп тут же придумывал оскорбительные прозвища. Ди Каприо он называл Тыквоголовым. Ченнинг Татум стал Картофельной Башкой. Джим Стерджесс получил прозвище Дристун.

По словам Херд, Джонни приписывал ей измены также с Кевином Костнером, Билли Бобом Торнтоном, Лиамом Хемсуортом, Эдди Рэдмейном. «Он хотел убедиться в своих подозрениях и отбирал у меня мобильный телефон или говорил, что ему рассказали „правду“, и вел себя так, как будто у него были доказательства, хотя на деле все было ложью. По его мнению, каждый новый проект приносил мне нового любовника», — заявила Эмбер.

Она утверждает, что не спала с Джеймсом Франко или кем-то еще из актеров. Франко приставал к ней, это правда. А с Илоном Маском она начала встречаться уже после того, как рассталась с Деппом.

После этих слов Дэвид Шерборн напомнил суду показания других свидетелей, которые утверждают обратное: Маск не раз появлялся в пентхаусе Деппа, когда сам актер отсутствовал в Лос-Анджелесе. Илон приезжал обычно около 23:00 и проводил с Эмбер не менее двух-трех часов. Спустя некоторое время Херд дала Маску свой электронный ключ от подземного гаража, чтобы миллиардер мог приезжать в любое время и ей не нужно было бы предупреждать охрану. Также адвокат Деппа снова показал раскадровку видеозаписей, сделанных камерами наблюдения в лифте дома, где расположены апартаменты Деппа. На них изображены вместе Илон Маск и Эмбер Херд.

Обсуждался во всех подробностях снова эпизод, в ходе которого Джонни получил травму пальца и был вынужден обратиться в больницу. Это произошло в марте 2015 года в Австралии. Херд описала эту ситуацию как «трехдневное заточение». Она чувствовала себя заложницей. По ее словам, она реально боялась за свою жизнь. Депп трое суток пил и принимал наркотики. Он бил ее кулаками, душил, бодал головой, прижимал к холодильнику с такой силой, что она практически теряла сознание.

Затем он начал швырять в нее бутылки с вином. А потом разбил о стену стационарный телефон, да так, что острым осколком пластика отрезал себе часть пальца на руке. После этого он совсем озверел и принялся писать кровью и краской на стенах и зеркалах различные оскорбления и угрозы в адрес Эмбер. На тот момент она спряталась от мужа в спальне и увидела все эти надписи уже спустя несколько часов, когда Депп уехал в больницу.

Шерборн снова вмешался и напомнил суду, что свидетели предоставили фотографию, на которой якобы разбитый телефон стоит целым и невредимым на своем месте после этой ссоры. Адвокат Деппа не отрицает, что его клиент оставил надписи, сделанные кровью и краской в тот день. Однако травму Джонни получил совершенно иным способом. Это Херд бросила в мужа бутылку водки, которая разбилась, в результате чего один из осколков попал Деппу в руку.

Эмбер пришлось также объясняться по поводу еще одной ссоры, которая произошла в марте 2015 года в Лос-Анджелесе. В ходе этого инцидента, как пришлось признать Херд, она «один-единственный раз» ударила мужа. «Но сделала я это несильно. И только потому, что сильно испугалась за свою сестру», — подчеркнула актриса.

Она утверждает, что в их ссору вмешалась Уитни. «Я увидела, что сестра стоит рядом с лестницей. Я тут же вспомнила рассказы о том, как Депп однажды сильно толкнул Кейт Мосс, и она упала с лестницы. Мне об этом говорили два человека, которым я верю. Джонни был готов снова сделать это, только уже с моей сестрой. И я ударила его», — сказала Херд.

Ее слова подтвердила Уитни Энрикес, однако показания сестры прозвучали неубедительно — она запуталась в датах. Кроме того, адвокат Деппа уличил ее во лжи под присягой. Он спросил Уитни, применяла ли когда-либо против нее силу Эмбер Херд. Энрикес заявила, что ничего подобного между ними не случалось. Тогда Шерборн предоставил суду видеозапись, полученную им из анонимного источника. Это был фрагмент вечеринки возле бассейна с участием Уитни и трех ее подруг. Одна из женщин поинтересовалась, неужели Эмбер действительно ударила сестру. В ее вопросе явно прозвучало сомнение. Тогда Уитни показала подругам следы побоев на своем теле.

Появление видеозаписи стало неприятной неожиданностью для Эмбер. Она явно занервничала. После этого Шерборн уличил Херд в том, что она во время слушаний отправляла текстовые сообщения с указаниями для Уитни. Адвокат Деппа потребовал, чтобы мисс Энрикес больше не допускали на заседания, а мисс Херд запретили пользоваться смартфоном во время слушаний.

Допрашивая Уитни, адвокат истца также обвинил ее в том, что она сделала постановочный снимок, который якобы доказывает, что Джонни постоянно нюхал кокаин и запивал наркотик виски. Эта фотография фигурирует в деле, как улика против Деппа. Херд утверждает, что так выглядел типичный обед актера в то время, когда они жили вместе.

В понедельник, 27 июля, адвокаты истца и ответчика обменялись заключительными словами. Саша Васс заявила, у The Sun были все основания утверждать в своей статье, что Джонни Депп употребляет наркотики и спиртное в больших количествах и не контролирует свое поведение. Он страдает вспышками гнева и склонен к насилию. Следовательно, его иск не имеет под собой никаких оснований.

Дэвид Шерборн заявил, что суд услышал веские доказательства того, как Эмбер Херд всячески издевалась над мужем. «Позиция истца ясна и очевидна — все обвинения мисс Херд абсолютно лживы. Она тщательно планировала эту кампанию дискредитации мистера Деппа. У The Sun не было никаких оснований устраивать атаку на истца и выставлять его публично виновным в применении физического насилия».

Судья Никол выслушал обе стороны и пообещал объявить свое решение в ближайшие дни.

О том, что Джонни рассказал в суде о своем пристрастии к алкоголю и наркотикам, читайте здесь.

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