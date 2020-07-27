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Под Николаевом грузовик налетел на автомобиль дорожных рабочих, есть жертвы (фото)
27 июля, в полдень, на автодороге Благовещенское — Николаев при въезде в райцентр Новая Одесса произошло столкновение двух грузовых автомобилей. МАN с полуприцепом на полном ходу врезался в автомобиль МАЗ дорожно-ремонтного предприятия. После удара МАN снесло в кювет. Его 55-летний водитель погиб на месте происшествия. Из искореженной кабины его тело доставали спасатели при помощи резаков по металлу. Водитель второго автомобиля не пострадал.
По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство. Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления полиции Николаевской области просит всех, кто владеет какой-либо информацией об этом ДТП или может предоставить записи с видеорегистраторов, обратиться по телефонам (063) 426−23−32, 102 .
Никто из дорожных рабочих в этой аварии не пострадал. Но эта профессия становится все более опасной, учитывая беспредел, который зачастую творится на наших автотрассах. Об этом в комментариях пишут пользователи соцсетей, вспоминая, например, ДТП в Николаеве, происшедшее в 2016 году. Тогда пьяный водитель BMW в центре города насмерть сбил четверых дорожных рабочих. Впоследствии он получил 8 лет тюрьмы. Однако, как пишут местные СМИ, спустя всего один год, был уже на свободе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшной аварии во Львовской области, которую спровоцировал аист, влетевший в лобовое стекло фуры. Водитель дернул руль и выехал на встречную полосу, где грузовик столкнулся с микроавтобусом. Обе машины загорелись.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
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