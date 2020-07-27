- 16:36 Из Украины тайком пытались вывезти уникальные иконы из жемчуга
- 16:35 "Стена Трампа" рухнула под напором урагана
- 16:30 Обсервация по-донецки: горячая вода — в ведрах, на обед — овощи
- 16:22 В харьковском коллекторе погибла целая бригада коммунальщиков
- 16:10 В Николаеве будут судить полицейского, зверски избившего задержанного
- 16:09 Под Николаевом грузовик налетел на автомобиль дорожных рабочих, есть жертвы
- 15:57 На Херсонщине полицейский погиб, спасая унесенных в море подростков, — СМИ
- 15:37 Зависит от состояния больного: в Украине вводят категории срочности приезда "скорой"
- 15:35 Депп писал своей кровью на стенах угрозы в адрес Эмбер Херд: в Лондоне завершилось слушание громкого дела
- 15:32 В Киеве обезвредили неадеквата, бросавшегося с ножницами на прохожих возле станции метро
- 15:13 В Киеве снова нашли подозрительный рюкзак: на месте работают взрывотехники
- 15:11 Жену увезла «скорая»: в семье спортсмена, лишенного олимпийского «золота», вспышка коронавируса
В харьковском коллекторе погибла целая бригада коммунальщиков
В Харькове подтверждена гибель четырех сотрудников коммунального предприятия «Харьковкоммуночиствод», которые проводили ремонтные работы на проспекте Гагарина. Напомним, в феврале 2020 года в Киеве трое мужчин погибли в коллекторе.
По предварительным данным, погибшие харьковчане отравились испарениями в канализационном колодце.
О случившемся в Основянский отдел полиции сообщил член бригады коммунального предприятия, находившийся на месте инцидента.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства гибели людей устанавливает следственно-оперативная группа, сообщили в полиции Харькова.
В свою очередь в местном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уточнили, что все погибшие (среди них — трое мужчин и женщина) нарушили требования техники безопасности — спустились в коллектор без средств защиты. К поднятию тел погибших на поверхность привлекали спасателей.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о масштабном обрушении канализационного коллектора в Харькове, которое произошло по улице Зерновой в апреле 2018 года. Тогда без воды остались 70 домов, а в промоину провалился автомобиль.641
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
Ветер: 2 м/с C-В
Давление: 747 мм