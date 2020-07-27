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Происшествия

В харьковском коллекторе погибла целая бригада коммунальщиков

16:22 27 июля 2020
В харьковском коллекторе погибла целая бригада коммунальщиков

В Харькове подтверждена гибель четырех сотрудников коммунального предприятия «Харьковкоммуночиствод», которые проводили ремонтные работы на проспекте Гагарина. Напомним, в феврале 2020 года в Киеве трое мужчин погибли в коллекторе.

По предварительным данным, погибшие харьковчане отравились испарениями в канализационном колодце.

На месте инцидента

О случившемся в Основянский отдел полиции сообщил член бригады коммунального предприятия, находившийся на месте инцидента.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства гибели людей устанавливает следственно-оперативная группа, сообщили в полиции Харькова.

В свою очередь в местном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уточнили, что все погибшие (среди них — трое мужчин и женщина) нарушили требования техники безопасности — спустились в коллектор без средств защиты. К поднятию тел погибших на поверхность привлекали спасателей.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о масштабном обрушении канализационного коллектора в Харькове, которое произошло по улице Зерновой в апреле 2018 года. Тогда без воды остались 70 домов, а в промоину провалился автомобиль.

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