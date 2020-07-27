Компания MYGGBET представила новый сервис: «рабочее зеркало»

Компания MYGGBET представила пользователям новый «зеркальный» сервис для обеспечения бесперебойного доступа к сайтам, которые по тем или иным причинам могут оказаться заблокированными для жителей отдельных стран.

По заявлению разработчиков сервиса, полноценный доступ к сайтам определенной тематики может оказаться недоступным по многим причинам. Если сервис легальный, то он может быть недоступным из-за технических перегрузок каналов или хакерских атак на основной домен со стороны конкурентов. Не исключается блокировка локальными провайдерами.

Регламентные работы, перезагрузки основных серверов, форс-мажоры также никто не отменял — а это временная и продиктованная необходимостью, но все же недоступность.

Если сервис не соотносится с юрисдикцией страны, работает без лицензии, находится в офшоре или не согласен выполнять всех установленных местным законодательством правил, то зеркало также становится удобным инструментом, исключающим использование VPN, прокси-сервисов и прочих опций, платных или бесплатных, требующих навыков и умений.

Удобство зеркала в этом случае очевидно: достаточно найти адрес, пусть и временно рабочий, но не нужно что-то устанавливать, где-то регистрироваться, не говоря уже о дополнительных расходах на премиум-аккаунты. Минус зеркала в том, что через некоторое время появляется риск, что альтернативный адрес перестанет поддерживаться и работать.

В данный момент основной опцией MYGGBET остается GGBet зеркало, предоставление альтернативного адреса для доступа к одноименной букмекерской конторе.

Кроме предоставления зеркал компания занимается актуализацией информации. Так как «зеркальные адреса» часто попадают под блокировки и становятся нерабочими, разработчики сервиса следят за тем, чтобы на смену нерабочим приходили актуальные запасные URL. Их регистрацией занимается поставщик услуг, а сервис MYGGBET оперативно вносит их в свой реестр.

Создатели сайта также напомнили, что искать альтернативные адреса для доступа к сайтам, особенно тем, на которых вы вводите личную информацию или совершаете денежные переводы, следует только в официальных и проверенных источниках.

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