- 17:21 Без полиции не обошлось: пассажиры без масок снова задержали электричку под Харьковом
- 17:17 Мирча Луческу покинул «Динамо», — СМИ
- 16:36 Из Украины тайком пытались вывезти уникальные иконы из жемчуга
- 16:35 "Стена Трампа" рухнула под напором урагана
- 16:30 Обсервация по-донецки: горячая вода — в ведрах, на обед — одна крупа
- 16:22 В харьковском коллекторе погибла целая бригада коммунальщиков
- 16:10 В Николаеве будут судить полицейского, зверски избившего задержанного
- 16:09 Под Николаевом грузовик налетел на автомобиль дорожных рабочих, есть жертвы
- 15:57 На Херсонщине полицейский погиб, спасая унесенных в море подростков, — СМИ
- 15:37 Зависит от состояния больного: в Украине вводят категории срочности приезда "скорой"
- 15:35 Депп писал своей кровью на стенах угрозы в адрес Эмбер Херд: в Лондоне завершилось слушание громкого дела
- 15:32 В Киеве обезвредили неадеквата, бросавшегося с ножницами на прохожих возле станции метро
Компания MYGGBET представила новый сервис: «рабочее зеркало»
Компания MYGGBET представила пользователям новый «зеркальный» сервис для обеспечения бесперебойного доступа к сайтам, которые по тем или иным причинам могут оказаться заблокированными для жителей отдельных стран.
По заявлению разработчиков сервиса, полноценный доступ к сайтам определенной тематики может оказаться недоступным по многим причинам. Если сервис легальный, то он может быть недоступным из-за технических перегрузок каналов или хакерских атак на основной домен со стороны конкурентов. Не исключается блокировка локальными провайдерами.
Регламентные работы, перезагрузки основных серверов, форс-мажоры также никто не отменял — а это временная и продиктованная необходимостью, но все же недоступность.
Если сервис не соотносится с юрисдикцией страны, работает без лицензии, находится в офшоре или не согласен выполнять всех установленных местным законодательством правил, то зеркало также становится удобным инструментом, исключающим использование VPN, прокси-сервисов и прочих опций, платных или бесплатных, требующих навыков и умений.
Удобство зеркала в этом случае очевидно: достаточно найти адрес, пусть и временно рабочий, но не нужно что-то устанавливать, где-то регистрироваться, не говоря уже о дополнительных расходах на премиум-аккаунты. Минус зеркала в том, что через некоторое время появляется риск, что альтернативный адрес перестанет поддерживаться и работать.
В данный момент основной опцией MYGGBET остается GGBet зеркало, предоставление альтернативного адреса для доступа к одноименной букмекерской конторе.
Кроме предоставления зеркал компания занимается актуализацией информации. Так как «зеркальные адреса» часто попадают под блокировки и становятся нерабочими, разработчики сервиса следят за тем, чтобы на смену нерабочим приходили актуальные запасные URL. Их регистрацией занимается поставщик услуг, а сервис MYGGBET оперативно вносит их в свой реестр.
Создатели сайта также напомнили, что искать альтернативные адреса для доступа к сайтам, особенно тем, на которых вы вводите личную информацию или совершаете денежные переводы, следует только в официальных и проверенных источниках.7
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.
Ветер: 2 м/с C-В
Давление: 747 мм