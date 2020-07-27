Мирчу Луческу уговорили остаться в «Динамо»

Киевское «Динамо» продолжит сотрудничество с 74-летним экс-наставником «Шахтера» Мирча Луческу, несмотря на сделанное румынским специалистом 27 июля громкое заявление об уходе из клуба спустя четыре дня после назначения.

Напомним, что «бело-синие» 20 июля уволили тренерский штаб команды во главе с Алексеем Михайличенко, а 23 июля заключили контракт на два года (с возможностью пролонгации еще на один сезон) с румынским специалистом, которому 29 июля исполнится 75 лет. В понедельник 27 июля Луческу отказался работать в «Динамо», сославшись на невозможность работы в атмосфере враждебности (в частности, Олег Блохин назвал назначение румына плевком в лицо). Но после телефонной беседы с главой клуба румын, похоже, решил остаться. Во вторник, 28 июля, Луческу прилетит в Киев.

«Все нормально. Есть у „Динамо“ тренер», — заявил президент «Динамо» Игорь Суркис в прямом эфире «Циганик Live» на FootballHub.

Позже босс «Динамо» еще раз подтвердил сказанное в интервью «Спорт-Экспресс».

— Можете все-таки прояснить ситуацию?

— Луческу — главный тренер киевского «Динамо». Я больше не хочу ничего обсуждать. Завтра он прилетает к нам. Что я еще могу добавить? — отметил Игорь Суркис.

— А как же быть с его заявлением прессе об уходе?

— Ну я же не знаю. Заявление, не заявление. Луческу — главный тренер киевского «Динамо». Точка.

— Никуда не уходит?

— Он еще никуда не пришел, а вы уже говорите про уход.

— Однако многие не поняли, зачем вы пригласили специалиста, который 12 лет успешно отработал в «Шахтере»…

— Я не хочу это обсуждать. Будет пресс-конференция, вы на ней все услышите.

— Не опасаетесь, что фанаты «Динамо» «затравят» Луческу?

— Думаю, у нас умные фанаты. Они поймут, что когда команда начнет прогрессировать и показывать качественный футбол, то такова профессиональная тренерская работа. И потом я не забирал Луческу из «Шахтера». Он был свободен. Я имею право пригласить того специалиста, кого посчитаю нужным. На мой взгляд, Мирча огромный профессионал и большой мотиватор. Уверен, он принесет пользу «Динамо». А если люди искренне болеют за нашу команду, то они должны будут радоваться успехам при этом тренере.

По неофициальной информации, в штабе румына будут работать его экс-помощник в «Шахтере» Александр Спиридон, в прошлом году уволенный из сборной Молдовы, экс-игроки «Динамо» Огнен Вукоевич и Олег Гусев, а также и раньше трудившийся тренером вратарей Михаил Михайлов.

Отметим, что Мирча Луческу (самый возрастной действующий тренер в мире!) после заключения соглашения с вице-чемпионом Украины улетел на родину и должен быть представлен команде после выхода из отпуска — 30 июля.

«Бело-синие» будут готовиться к сезону в УПЛ, старт которого запланирован на 22 августа (25 августа динамовцы в матче за Суперкубок страны сыграют на «Олимпийском» с «Шахтером»), на своей тренировочной базе в Конче-Заспе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у президента «Динамо» Игоря Суркиса после назначения Луческу состоялся неприятный разговор с ультрас.

Фото ФК «Динамо»

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