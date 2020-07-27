Уже четверо суток полицейские Полтавщины совместно сотрудниками Национальной гвардии разыскивают 32-летнего Романа Скрипника, который при попытке его задержания в Полтаве по подозрению в серии автоугонов взял в заложники одного из оперативных сотрудников. Угрожая взорвать гранату, он выдвинул требования: не отправлять его в тюрьму и предоставить автомобиль, на котором он смог бы выехать за пределы города.

В ходе переговоров с террористом начальник уголовного розыска ГУ НП в Полтавской области полковник Шиян предложил отпустить оперативника и согласился сам стать заложником. Скрипник принял это условие и вскоре сел за руль предоставленного служебного автомобиля ВАЗ-2111. Проехав более 50 километров по оживленной трассе Киев — Харьков, злоумышленник свернул на второстепенную дорогу и внезапно остановился близ лесопосадки в Миргородском районе. Оставив своего заложника в салоне, сам бросился наутек. Полицейские, сопровождавшие ВАЗ-2111, дали террористу возможность уйти, поскольку у него была граната, которую он грозился взорвать, что представляло опасность для окружающих. С тех пор сбежавшего никто не видел.

— Нас часто спрашивают, почему так долго не могут найти Скрипника, — говорит старший инспектор отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Полина Ларина. — Но нужно понимать, что это не простой человек. Он имеет боевой опыт (год служил в АТО) и навыки выживания в экстремальных условиях на пересеченной местности. Также известно, что у него есть проблемы с психикой на фоне злоупотребления наркотиками. Кроме того, следует учитывать особенность ландшафта в районе поисков: поля с высокими, до двух метров, кукурузой и подсолнухами, густо насаженными, и лесные заросли. Чтобы выжить, особо опасный преступник может есть созревающий урожай полей, а воду пить из природных водоемов, которых там тоже хватает.

С самого начала к поискам террориста были привлечены 300 полицейских и нацгвардейцев, кинологи с собаками, в воздух были подняты вертолет и квадракоптер, а ночью розыскные мероприятия проводились с использованием тепловизора. В выходные количество личного состава было увеличено еще на 200 человек. Зона поисков оцеплена и поделена на квадраты — каждое подразделение правоохранителей работает на определенном месте. Население Миргородского района предупреждено о том, что вступать в контакт с неизвестными людьми, тем более пытаться самостоятельно задержать преступника, опасно. А при наименьшем подозрении следует звонить в правоохранительные органы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», советник главы МВД Михаил Апостол считает, что Скрипник «выйдет сам» либо покончит с собой: «Он выйдет сам, он переосмыслит, что никуда не денется. Он будет как загнанный волк там бегать…»

Фото и видео ГУНП в Полтавской области

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