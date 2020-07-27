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Громкое дело: спустя почти пять лет в Одессе осуждены трое похитителей 15-летней девочки

22:05 27 июля 2020
приговор суда

Малиновский районный суд Одессы вынес приговор трем мужчинам, которые в октябре 2015 года похитили и изнасиловали несовершеннолетнюю. При этом один из них использовал форменную одежду сотрудника правоохранительных органов.

Злоумышленники требовали от матери своей жертвы солидный выкуп, угрожая, что в противном случае убьют ее дочь. При задержании преступников настоящие правоохранители были вынуждены применить огнестрельное оружие.

Насильниками оказались жители Одесской области 1995, 1987 и 1983 годов рождения. Двое старших уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за различные преступления. В частности, они промышляли грабежами.

В ходе досудебного расследования подозреваемые стремились всячески опровергнуть предъявленные им обвинения. Они, в частности, заявили, что открыли огонь по преследовавшим их правооохранителям, потому что думали, что это… сутенеры.

Оправдывая свои действия в отношении несовершеннолетней, один из преступников попытался обвинить в случившемся… саму жертву. Сказал, что, когда он стал приставать к похищенной, она якобы ответила: «Давай потом». Именно такой ответ он расценил как согласие.

Суд же дал свою оценку происшедшему: двое насильников приговорены к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества, третий получил 13 лет.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о необычном случае в Одесской области: 77-летняя пенсионерка отсудила у насильника 50 тысяч гривен.

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