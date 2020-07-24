28 июля 2020

У меня даже язык не поворачивается упрекнуть президента Зеленского в том, что он сделал несколько дней назад, желая освободить заложников, много часов на жаре томившихся в душном автобусе, одиноко застывшем на Театральной (!) площади города Луцка. Наверняка первой мыслью президента было многократно звучавшее во многих западных боевиках: «Государство с террористами переговоров не ведёт». А он ведь руководитель большого 40-миллионного государства в центре Европы. Но уже следующая мысль, настойчиво подогреваемая советами ближайшего окружения, напрашивалась как бы сама собой: а почему бы и не уступить этому идиотскому требованию «террориста» и не сказать на всю страну (на весь мир) короткую нелепую фразу: «Фильм „Земляне“. Смотреть всем!»? Две минуты позора, зато 13 человеческих жизней будут спасены. И он с заметным над собой усилием её произнёс… А в это время, по рассказам бывших заложников, террорист, посмотрев на часы и извинившись (!) за причинённые неудобства, сказал: потерпите ещё 5 минут — и будем уже выходить. И ровно через 5 минут первым вышел из автобуса, бросил на асфальт тяжелую сумку (предположительно, с оружием) и, подняв руки, удивленно начал оборачиваться по сторонам, не понимая, почему никто к нему не подходит.

Конечно же, по всем правилам переговоры с «террористом» должны были вести профессиональные переговорщики, а не президент. Конечно же, участие в антитеррористической операции должны были принимать специально для таких случаев обученные и подготовленные сотрудники антитеррористических центров СБУ. Но если бы все делалось по правилам, тогда, наверное, страна, в которой это всё происходило, называлась бы как-нибудь по-другому. А мы живём в Украине, и никому не следует на этот счёт заблуждаться. Мы ведь если даже хотим что-нибудь сделать «как лучше», у нас всё равно получается «как всегда».

Да и результат, в конце концов, оправдал все эти (если смотреть со стороны), на первый взгляд, нелепые усилия. Заложники ведь живы-здоровы. А то, как мы выглядим в глазах цивилизованного мира, никого не должно волновать. Они вон тоже не лыком шиты. У них вон полицейские придушили чернокожего человека, задержанного за наркотики и грабежи, — и в результате такую волну массовых протестов подняли на всех континентах, что просто мама дорогая…

Меня во всей этой истории, получившей потом продолжение в Полтаве, где ещё один «террорист», держа в руке предмет, похожий на гранату (никто ведь так и не доказал, что это была настоящая граната!), с полковником полиции долго петлял на машине по проселочным дорогам, а потом куда-то убежал, смущает другое. Над лесами, где бегает этот человек с предметом, похожим на гранату, летают большие вертолеты. По городам и сёлам рыщут тысячи сотрудников полиции. В Киеве и других местах перекрывают целые районы при виде подозрительного кулька на трамвайной остановке, в котором потом обнаруживают пакет молока и килограмм картошки. И в это же время, когда в посеянной панике народ не знает, что делать и как жить в страхе дальше, кто-то обретает дополнительные полномочия — задерживать, обыскивать, запрещать и не допускать…

В Древнем Китае на пыльной дороге встретил монах мрачную фигуру в чёрном капюшоне.

— Ты кто? — спросил монах.

— Я чума. Иду в твоё селение.

— Зачем?

— Да вот собираюсь забрать ровно тысячу жизней.

Бросился монах туда, начал предупреждать людей об опасности, организовал сбор средств для попавших в беду… Забегали люди, засуетились. И все равно после эпидемии оказалось, что погибло более пяти тысяч человек.

Возвращаясь в монастырь, на той же пыльной дороге встретил монах всё ту же фигуру в чёрном капюшоне.

— Но ты же сказала, что от болезни погибнет ровно тысяча людей?! — гневно спросил монах.

— Так и получилось, — спокойно ответила чума. — Я, как и обещала, забрала ровно тысячу жизней. Остальные погибли от страха…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.