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Спорт

Форвард сборной Украины женился на американке (фото)

8:35 28 июля 2020
Владимир Герун

26-летний баскетболист сборной Украины Владимир Герун связал себя узами брака. На своей странице в Instagram уроженец Днепра опубликовал фото, на котором мило обнимает свою избранницу американку Эмили.

«Мне так повезло!» — подписал снимок баскетболист.

Отметим, что Владимир, рост которого составляет 208 см, и Эмили познакомились еще во время выступлений украинца за команду университета Портленда в 2013—2014 годах. Свадебные торжества пришлось провести в Мексике, поскольку в США в связи с пандемией коронавируса действуют ограничения на въезд иностранцам.

Добавим, что Герун начинал свою карьеру в «Днепре», а с 2015 года выступает в Испании. В своем нынешнем клубе, «Уникахе», форвард выступает с июля 2019-го. По итогам завершившегося сезона, проходившего в связи с пандемией коронавируса в обновленном формате, клуб украинца не смог пробиться в полуфинал.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист киевского «Динамо» Огнен Вукоевич развелся с женой после громкого скандала.

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