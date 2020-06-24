Экс-звезда «Динамо» развелся с женой после громкого скандала (фото)

Спорт

Знаменитый экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Хорватии 37-летний Огнен Вукоевич, который после победы «клетчатых» над Россией на ЧМ-2018 передал привет украинцам, развелся с женой — бывшей «Мисс Хорватия», 38-летней Андреей Жупор, сообщает Vecernji List.

Напомним, в мае футболист был задержан правоохранителями по подозрению в семейном насилии. Экс-игрок «Динамо» якобы пришел домой в нетрезвом состоянии и угрожал убить жену и тещу, после чего родственники футболиста вызвали полицию. Позже хорвата, который провел ночь в полицейском участке, отпустили, а прокуратура закрыла производство и сняла с Вукоевича все обвинения.

Тем не менее, экс-динамовец больше не живет под одной крышей со своей женой. Более того, супруги оформили развод через 10 дней после инцидента. Женщина вместе с сыном оставили жилье Вукоевича и перебрались в съемную квартиру. При этом бывшая супруга футболиста, как утверждает издание, позволяет Огнену регулярно видеться с 3-летним сыном Лукой.

Бывшая жена позволяет Огнену видеться с 3-летним сыном Лукой

Отметим, что история любви футболиста и «Мисс Хорватия"-2000 началась в 2008 году и продолжалась два года. В течение этого периода их отношения некоторое время были на расстоянии, поскольку Огнен играл за киевское «Динамо», а Андрея жила в Загребе. Позже девушка переехала к возлюбленному в Украину.

В 2010 году пара рассталась, но через четыре года чувства вспыхнули с новой силой. В 2016 году Огнен и Андрея повенчались в церкви святого Иоанна Крестителя в Загребе (свидетелем на свадьбе Вукоевича был его партнер по сборной Хорватии, экс-форвард лондонского «Арсенала» и донецкого «Шахтера» Эдуардо), в декабре того же года у них родился сын Лука.

Андрея и Огнен прожили в браке четыре года

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист «Динамо» Артем Кравец расстался с супругой.

Фото Instagram, Pixsell

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