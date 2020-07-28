27.53 / 27.79 31.99 / 32.53
Киев: +31
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Лукашенко признался, что переболел коронавирусом «на ногах»

18:31 28 июля 2020
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на ногах перенес коронавирус. Ранее COVID-19 обнаружили у его личного фотографа.

Как сообщает белорусское агентство «Белта», о том, что он бессимптомно переболел коронавирусом, Лукашенко заявил при посещении части внутренних войск МВД.

«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что 97% населения переносят эту болезнь бессимптомно.

Ранее Лукашенко утверждал, что Беларусь победила коронавирус. При этом он постоянно давал советы населению по профилактике опасной болезни и озвучивал рецепт лечения. При этом временами пытался перевести свои заявления о коронавирусе в шутку.

62

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Взорванный Mitsubishi Pajero

Стало известно, кого взорвали в джипе на Львовщине (фото)

Луис Адриано с женой Екатериной Дорожко

Легенда «Шахтера» бросил жену-россиянку (фото)

машины у дома

В Харькове мужчина рухнул с огромной высоты прямо на автомобиль (фото)

Декларация

Украинская телеведущая задекларировала 260 миллионов гривен дохода за 2019 год, — налоговая служба

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер