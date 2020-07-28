Лукашенко признался, что переболел коронавирусом «на ногах»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на ногах перенес коронавирус. Ранее COVID-19 обнаружили у его личного фотографа.

Как сообщает белорусское агентство «Белта», о том, что он бессимптомно переболел коронавирусом, Лукашенко заявил при посещении части внутренних войск МВД.

«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что 97% населения переносят эту болезнь бессимптомно.

Ранее Лукашенко утверждал, что Беларусь победила коронавирус. При этом он постоянно давал советы населению по профилактике опасной болезни и озвучивал рецепт лечения. При этом временами пытался перевести свои заявления о коронавирусе в шутку.

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