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«Колос» — «Мариуполь»: где смотреть онлайн финал плей-офф за путевку в Лигу Европы

10:12 29 июля 2020
Колос&nbsp;— Мариуполь

В среду, 29 июля, в присутствии болельщиков на трибунах «Олимпийского» определится последний участник Лиги Европы от Украины в следующем сезоне. В финале плей-офф сразятся «Колос», разгромивший в полуфинале «Днепр-1» (4:1), и «Мариуполь», который увез победу из «Александрии» (2:1). Арбитр решающей встречи — Евгений Арановский из Киева (рефери VAR — Виталий Романов из Днепра), стоимость билетов — 1 гривна.

Напомним, что если основное время встречи не определит победителя, то будут сыграны два дополнительных тайма по 15 минут, а в случае необходимости соперники пробьют пенальти.

В этом сезоне подопечные Руслана Костышина и Александра Бабича уже дважды пересекались друг с другом, выиграв домашние поединки (2:1 в Киеве и 2:0 в Мариуполе).

В предстоящем финале букмекеры отдают предпочтение команде из Коваливки. Ставки на победу «Колоса» принимаются с коэффициентом 2,15, на ничью в основное время и на выигрыш «Мариуполя» — 3,40.

Чемпионат Украины. Плей-офф Лиги Европы. Финал

29 июля (среда)

«Колос» — «Мариуполь» 19:30 «Футбол 1»

Отметим, что победитель финала стартует во втором раунде квалификации Лиги Европы (жеребьевка — 31 августа, матч — 17 сентября). Также нашу страну в еврокубках представят «Шахтер», «Динамо» (Лига чемпионов), «Заря» и «Десна» (Лига Европы).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Колос» сенсационно одолел «Динамо».

Фото ФК «Мариуполь»

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