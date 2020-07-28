Опасайтесь обмана: гороскоп на 29 июля для всех знаков зодиака

Среда, 29 июля, — в этот день следует опасаться обмана и не стоит затевать строительные работы. «ФАКТЫ» регулярно публикуют эксклюзивные астрологические прогнозы для всех знаков зодиака, а сейчас предлагают вам гороскоп на 29 июля.

ОВЕН

В делах семейных лучше воздержаться от выяснения отношений, иначе конфликта не избежать. Вероятны небольшие денежные поступления.

ТЕЛЕЦ

Удачный день для ведения важных переговоров. Также неплохо будут складываться и дальние поездки — сумеете завести полезные связи и узнать много нового.

БЛИЗНЕЦЫ

Ожидается интересный и довольно насыщенный день. Однако не стоит рассчитывать на то, что он будет простым. Оптимистичный настрой поможет одержать победу даже в самых сложных и запутанных делах.

РАК

Нежелательно выносить на обсуждение спорные вопросы, а также заниматься финансами. На работе старайтесь избегать эмоциональных перегрузок, они могут стать причиной хронических недугов.

ЛЕВ

Большую часть времени придется посвятить решению бытовых проблем. Не исключено, что выйдет из строя какая-то техника и могут потребоваться средства на срочный ремонт. Вечер готовит вам что-то приятное.

ДЕВА

Благодаря активным действиям сумеете достигнуть желаемого. В личной жизни грядут перемены. Гороскоп предупреждает: что бы ни произошло, не спешите рубить концы.

ВЕСЫ

Умеренные физические нагрузки следует чередовать с интенсивной умственной деятельностью. Это будет держать в тонусе не только вас, но и окружающих.

СКОРПИОН

Займитесь тем, что вам по силам, не взваливайте на себя дополнительные обязанности. Вечер постарайтесь провести в приятной компании.

СТРЕЛЕЦ

Решительные шаги помогут приблизиться к достижению намеченной цели. Не бойтесь идти напролом — сейчас звезды дают вам на это добро.

КОЗЕРОГ

С самого утра может навалиться масса неотложных и запутанных дел. Вы сумеете быстро и довольно легко расправиться с этой кучей малой, так что вечер будет всецело ваш.

ВОДОЛЕЙ

Эмоциональное напряжение последних дней может негативно сказаться на самочувствии. Не предпринимайте решительных действий, старайтесь вести спокойный и размеренный образ жизни, бывайте на свежем воздухе.

РЫБЫ

День приготовил много интересного. Благодаря оптимизму и хорошему настроению сумеете с легкостью справиться со всеми поставленными задачами.

Хорошего вам дня!

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