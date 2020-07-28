Задержаны стрелявшие в одесского активиста Ганула (фото, видео)

Одесский региональный главк Нацполиции ввел план «Перехват» и объявил в розыск нападавших и обстрелявших во вторник, 28 июля, машину с активистом Демьяном Ганулом. ЧП произошло неподалеку от села Визирка Лиманского района Одесской области, на трассе Южный — Одесса.

Нападающих Демьян Ганул видел: они открывали окна автомобилей. По его словам, эти люди ему знакомы, «они из криминальной среды и несколько раз были в местах лишения свободы».

«Мы выехали на трассу Южный — Одесса, проехали несколько километров и сразу появилась Toyota Rav 4, которая сначала «висела у нас на хвосте», затем сравнялась с нами, и оттуда стали стрелять.

Мы притормозили, и тут же появился Mercedes, который на пару с Toyota стал нас подрезать, чтобы столкнуть с трассы. После их 4−5 выстрелов мы открыли огонь в ответ: несколько раз выстрелили, немного сбавили обороты. Здесь нас стали прижимать сильнее. Наш ВАЗ практически остановился, мы съехали на обочину со встречной полосы, а они поехали дальше…" — рассказал Демьян Ганул.

Он также уточнил, что вместе со своими соратниками сегодня с утра ездил в Южный. Там принимали участие в акции против незаконного размещения всевозможных конструкций на черноморском побережье. Именно после этого за ними «организовали погоню со стрельбой».

Эту информацию подтвердили в полиции.

«Автомобили, на которых передвигались участники стрельбы возле села Визирка, обнаружены и изъяты. Сейчас проводится осмотр транспортных средств, на которых мужчины передвигались. В одном из автомобилей обнаружен пистолет травматического действия», — сообщили в главке.

Уточняется, что все участники происшествия установлены, это жители города Южный в возрасте от 25 до 31 лет.

В рамках начатого уголовного производства по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия решается вопрос об их задержании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе сожгли автомобиль Демьяна Ганула. Это сразу после того, как он обнародовал информацию о том, что двое полицейских и чиновник на охоте убили краснокнижную птицу.





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