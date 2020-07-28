- 20:00 Давно просил об отдыхе: Резников отреагировал на уход Кучмы из ТКГ
- 19:54 В Киеве улицу Российскую переименовали в честь погибшего бойца "Донбасса"
- 19:50 Задержаны стрелявшие в одесского активиста Ганула
- 19:34 Извинился и раздал деньги: СМИ сообщили неожиданную информацию о луцком террористе
- 18:40 Стало известно, кого взорвали в джипе на Львовщине
- 18:40 В Киеве запретили фотографам использовать животных
- 18:33 Легенда «Шахтера» бросил жену-россиянку
- 18:31 Лукашенко признался, что переболел коронавирусом «на ногах»
- 18:21 Предполагаемый сообщник "луцкого террориста" Кривоша вышел на свободу
- 18:03 Работы нет у каждого шестого: в Украине назвали реальный масштаб безработицы
- 17:54 Парковку во дворе киевской мэрии сделали бесплатной по выходным для всех желающих
- 17:43 К обсервации приготовиться: Минздрав внес Болгарию, Румынию и Албанию в список стран «красной зоны»
Задержаны стрелявшие в одесского активиста Ганула (фото, видео)
Одесский региональный главк Нацполиции ввел план «Перехват» и объявил в розыск нападавших и обстрелявших во вторник, 28 июля, машину с активистом Демьяном Ганулом. ЧП произошло неподалеку от села Визирка Лиманского района Одесской области, на трассе Южный — Одесса.
Нападающих Демьян Ганул видел: они открывали окна автомобилей. По его словам, эти люди ему знакомы, «они из криминальной среды и несколько раз были в местах лишения свободы».
«Мы выехали на трассу Южный — Одесса, проехали несколько километров и сразу появилась Toyota Rav 4, которая сначала «висела у нас на хвосте», затем сравнялась с нами, и оттуда стали стрелять.
Мы притормозили, и тут же появился Mercedes, который на пару с Toyota стал нас подрезать, чтобы столкнуть с трассы. После их 4−5 выстрелов мы открыли огонь в ответ: несколько раз выстрелили, немного сбавили обороты. Здесь нас стали прижимать сильнее. Наш ВАЗ практически остановился, мы съехали на обочину со встречной полосы, а они поехали дальше…" — рассказал Демьян Ганул.
Он также уточнил, что вместе со своими соратниками сегодня с утра ездил в Южный. Там принимали участие в акции против незаконного размещения всевозможных конструкций на черноморском побережье. Именно после этого за ними «организовали погоню со стрельбой».
Эту информацию подтвердили в полиции.
«Автомобили, на которых передвигались участники стрельбы возле села Визирка, обнаружены и изъяты. Сейчас проводится осмотр транспортных средств, на которых мужчины передвигались. В одном из автомобилей обнаружен пистолет травматического действия», — сообщили в главке.
Уточняется, что все участники происшествия установлены, это жители города Южный в возрасте от 25 до 31 лет.
В рамках начатого уголовного производства по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия решается вопрос об их задержании.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе сожгли автомобиль Демьяна Ганула. Это сразу после того, как он обнародовал информацию о том, что двое полицейских и чиновник на охоте убили краснокнижную птицу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...
Ветер: 1 м/с Ю-В
Давление: 747 мм