Стройте планы: гороскоп на 30 июля для всех знаков зодиака

Четверг, 30 июля, хорош для составления планов на ближайшее время и решения текущих задач. «ФАКТЫ» постоянно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сейчас предлагают астрологический прогноз на 30 июля.

ОВЕН

Не слишком нагружайте себя в первой половине дня, так как жизненный тонус будет не на высоте. После обеда вероятно получение новостей, которые помогут определиться с дальнейшими действиями.

ТЕЛЕЦ

События могут развиваться довольно быстро, так что времени на осмысление происходящего практически не будет. Это может вызвать у вас некоторое раздражение и разочарование. Старайтесь все же сохранять спокойствие, пусть все идет своим чередом.

БЛИЗНЕЦЫ

Удачным этот день можно будет назвать с большой натяжкой, однако и каких-то серьезных поводов для беспокойства быть не должно. Возможны некоторые пробуксовки в делах, но вы сумеете довольно быстро с ними справиться.

РАК

На службе старайтесь придерживаться комфортного для вас ритма жизни, не перенапрягайтесь и не нервничайте по пустякам. На амурном поприще звезды советуют внимательно смотреть по сторонам, чтобы не упустить свою судьбу.

ЛЕВ

Звезды сулят отличный день во всех отношениях. Вы с легкостью ладите с окружающими, благодаря чему сумеете добиться желаемого. В личной жизни не исключены приятные сюрпризы.

ДЕВА

Чего-то важного и грандиозного планировать не стоит. Займитесь лучше делами насущными. После обеда не исключены размолвки с домашними, постарайтесь побыстрее рассеять возникшие недоразумения.

ВЕСЫ

Гороскоп советует с осторожностью отнестись к заманчивым предложениям, особенно от малознакомых людей. Не спешите с ответом, тщательнейшим образом все проверьте и проанализируйте риски.

СКОРПИОН

День хорош для поездок, участия в общественных или развлекательных мероприятиях. Ближе к обеду особого внимания потребуют денежные дела, спешка в которых будет неуместна.

СТРЕЛЕЦ

Довольно спокойный период. Сосредоточьте внимание на завершении начатого ранее. Во второй половине дня вероятны незапланированные встречи.

КОЗЕРОГ

Занимаясь планированием ближайшего будущего, помните о том, что у вас существуют определенные обязанности перед близкими. Игнорировать этот факт сейчас никак нельзя.

ВОДОЛЕЙ

Гороскоп советует занять выжидательную позицию, а не идти напролом. В противном случае только шишки набьете, а результат окажется нулевой.

РЫБЫ

Это благоприятный день, дающий великолепную возможность проявить творческий потенциал. Посетившее вдохновение поможет воплотить в жизнь давно задуманное, тем более что помощников будет хоть отбавляй.

Хорошего вам дня!

Ранее эксклюзивно для «ФАКТОВ» астролог Людмила Булгакова составила лунный календарь на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года.

Гороскоп на текущую неделю читайте здесь.

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