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Стройте планы: гороскоп на 30 июля для всех знаков зодиака
Четверг, 30 июля, хорош для составления планов на ближайшее время и решения текущих задач.
«ФАКТЫ» постоянно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сейчас предлагают астрологический прогноз на 30 июля.
ОВЕН
Не слишком нагружайте себя в первой половине дня, так как жизненный тонус будет не на высоте. После обеда вероятно получение новостей, которые помогут определиться с дальнейшими действиями.
ТЕЛЕЦ
События могут развиваться довольно быстро, так что времени на осмысление происходящего практически не будет. Это может вызвать у вас некоторое раздражение и разочарование. Старайтесь все же сохранять спокойствие, пусть все идет своим чередом.
БЛИЗНЕЦЫ
Удачным этот день можно будет назвать с большой натяжкой, однако и каких-то серьезных поводов для беспокойства быть не должно. Возможны некоторые пробуксовки в делах, но вы сумеете довольно быстро с ними справиться.
РАК
На службе старайтесь придерживаться комфортного для вас ритма жизни, не перенапрягайтесь и не нервничайте по пустякам. На амурном поприще звезды советуют внимательно смотреть по сторонам, чтобы не упустить свою судьбу.
ЛЕВ
Звезды сулят отличный день во всех отношениях. Вы с легкостью ладите с окружающими, благодаря чему сумеете добиться желаемого. В личной жизни не исключены приятные сюрпризы.
ДЕВА
Чего-то важного и грандиозного планировать не стоит. Займитесь лучше делами насущными. После обеда не исключены размолвки с домашними, постарайтесь побыстрее рассеять возникшие недоразумения.
ВЕСЫ
Гороскоп советует с осторожностью отнестись к заманчивым предложениям, особенно от малознакомых людей. Не спешите с ответом, тщательнейшим образом все проверьте и проанализируйте риски.
СКОРПИОН
День хорош для поездок, участия в общественных или развлекательных мероприятиях. Ближе к обеду особого внимания потребуют денежные дела, спешка в которых будет неуместна.
СТРЕЛЕЦ
Довольно спокойный период. Сосредоточьте внимание на завершении начатого ранее. Во второй половине дня вероятны незапланированные встречи.
КОЗЕРОГ
Занимаясь планированием ближайшего будущего, помните о том, что у вас существуют определенные обязанности перед близкими. Игнорировать этот факт сейчас никак нельзя.
ВОДОЛЕЙ
Гороскоп советует занять выжидательную позицию, а не идти напролом. В противном случае только шишки набьете, а результат окажется нулевой.
РЫБЫ
Это благоприятный день, дающий великолепную возможность проявить творческий потенциал. Посетившее вдохновение поможет воплотить в жизнь давно задуманное, тем более что помощников будет хоть отбавляй.
Хорошего вам дня!
Ранее эксклюзивно для «ФАКТОВ» астролог Людмила Булгакова составила лунный календарь на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года.
Гороскоп на текущую неделю читайте здесь.6
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