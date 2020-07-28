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Футболист «Реала» заразился коронавирусом перед рестартом Лиги чемпионов (фото)
Нападающий «Реала» Мариано Диас сдал положительный тест на коронавирус перед намеченным на 7 августа ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (напомним, что в первой встрече соперников в Мадриде англичане в марте победили — 2:1).
«После тестирования на COVID-19 в нашей команде был обнаружен положительный результат, этот тест сдал Мариано Диас. Игрок чувствует себя отлично и находится дома в режиме самоизоляции», — говорится в заявлении «Реала».
«Спасибо за ваши слова поддержки. Я чувствую себя прекрасно, слава Богу. Моя семья и мои близкие здоровы. Сейчас я на карантине дома. Надеюсь вернуться к нормальной жизни в ближайшее время и снова быть со своими партнерами по команде», — написал в Instagram Мариано Диас, которому предстоит отбыть 14-дневный карантин.
Мариано Диасу предстоит отбыть 14-дневный карантин
Ранее COVID-19 заподозрили у партнера Диаса по атаке мадридского гранда Винисиуса Жуниора, однако повторный тест бразильца дал отрицательный результат.
Напомним, что «Реал» в финишировавшем сезоне 34-й раз стал чемпионом Испании. 26-летний Мариано Диас провел в Ла Лиге пять матчей, забив один мяч (в ворота «Барселоны»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у капитана «Реала» Серхио Рамоса родился четвертый ребенок.
Фото Twitter ФК «Реал»75
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