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Спорт

Футболист «Реала» заразился коронавирусом перед рестартом Лиги чемпионов (фото)

8:52 29 июля 2020
Мариано Диас

Нападающий «Реала» Мариано Диас сдал положительный тест на коронавирус перед намеченным на 7 августа ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (напомним, что в первой встрече соперников в Мадриде англичане в марте победили — 2:1).

«После тестирования на COVID-19 в нашей команде был обнаружен положительный результат, этот тест сдал Мариано Диас. Игрок чувствует себя отлично и находится дома в режиме самоизоляции», — говорится в заявлении «Реала».

«Спасибо за ваши слова поддержки. Я чувствую себя прекрасно, слава Богу. Моя семья и мои близкие здоровы. Сейчас я на карантине дома. Надеюсь вернуться к нормальной жизни в ближайшее время и снова быть со своими партнерами по команде», — написал в Instagram Мариано Диас, которому предстоит отбыть 14-дневный карантин.

Мариано Диасу предстоит отбыть 14-дневный карантин

Ранее COVID-19 заподозрили у партнера Диаса по атаке мадридского гранда Винисиуса Жуниора, однако повторный тест бразильца дал отрицательный результат.

Напомним, что «Реал» в финишировавшем сезоне 34-й раз стал чемпионом Испании. 26-летний Мариано Диас провел в Ла Лиге пять матчей, забив один мяч (в ворота «Барселоны»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у капитана «Реала» Серхио Рамоса родился четвертый ребенок.

Фото Twitter ФК «Реал»

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