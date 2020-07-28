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Малиновский забил дебютный гол со штрафного в чемпионате Италии (видео)
Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский, гол которого недавно помог «Аталанте» сыграть вничью с «Ювентусом», на сей раз стал одним из соавторов волевой победы команды из Бергамо в поединке 37-го тура серии А на поле «Пармы» (2:1).
Украинский полузащитник вышел на замену сразу после перерыва при счете 1:0 в пользу соперника и на 70-й минуте забил свой первый гол в чемпионате Италии прямым ударом со штрафного (на 84-й минуте экс-игрок «Металлиста» Алехандро Гомес принес «Аталанте» победу).
Отметим, что в нынешнем сезоне Руслан Малиновский в 32 матчах серии А забил за «Аталанту» восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.
Положение лидеров: 1. «Ювентус» — 83 очка (36 матчей); 2. «Аталанта» — 78 (37); 3. «Интер» — 76 (36); 4. «Лацио» — 75 (36); 5. «Рома» — 64 (36); 6. «Милан» — 60 (36); 7. «Наполи» — 59 (36).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ювентус» досрочно стал чемпионом Италии.
Фото Twitter ФК «Аталанта»21
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