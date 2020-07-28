Российский боксер убил отца трех детей, заступившегося за инвалида (фото, видео)

В российском Барнауле произошла трагедия. Во время массовой драки погиб 40-летний отец трех детей Павел Рохлов, которому нанес смертельный удар 38-летний боксер, участник многих всероссийских состязаний Михаил Старцев (на фото в заголовке).

По сообщению российских СМИ, погибший у летнего кафе заступился за инвалида с тростью, которого стали избивать Старцев, двукратная чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина и ее подруга. Мужчина оттащил Ворогушину от инвалида, после чего получил сокрушительный удар в голову сзади от Старцева. Рохлов упал на асфальт и больше не поднялся. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.

На следующий день после инцидента Старцев был задержан. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть.

«Старцев Михаил. Благодаря этому животному больше нет моего любимого мужа и отца троих детей, доброго, отзывчивого человека, который не мог пройти мимо, когда избивали инвалида! — написала в Instagram жена погибшего Светлана Рохлова. — В руке у парня была ТРОСТЬ (эта информация из материалов дела), он просто пытался отмахиваться от этих мразей! Паша мой пришел на помощь парню. Хотел разнять, но Ворогушина, мастер спорта по кикбоксингу, со своей подругой (сегодня узнаю все ее данные) начали прыгать и избивать нас! После чего и был этот судьбоносный удар… и мгновенная смерть! МГНОВЕННАЯ!

Ни одна эта мразь не извинилась не передо мной, не перед родителями! Они просто решили сделать проще и добавили меня везде в черный список! Все, кто желают подключиться к этому делу и хоть как-то посодействовать, чтобы Старцеву дали минимальный срок, мы вас уже знаем каждого! Весь список! Лучше отойдите в сторону и дайте этой мрази получить заслуженные 15 лет лишения! Не берите грех на душу! Его в любом случае ждет наказание! В любом! Услышите меня и моего ребенка 6-летнего! У вас у многих внуки этого возраста! Есть и сыновья, и дочери! Которые живут и радуют вас! А у нас рухнула жизнь 27.07.2020 года навсегда…"

Погибший Павел Рохлов с женой

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, кто избил арбитра после матча первой лиги «Агробизнес» — «Минай».

Фото Instagram

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