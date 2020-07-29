- 14:27 В Украину идет похолодание: синоптик предупредила об изменении погоды
- 14:19 Билла Гейтса возмутили высказывания Илона Маска о коронавирусе
- 14:17 Куда украинцы могут полететь на отдых во время пандемии: названы страны и условия
- 14:10 «Слуга народа» Холодов выдавливает иностранные табачные компании с украинского рынка: в СМИ назвали причину
- 14:06 В Беларуси заявили о задержании более 30 боевиков иностранной ЧВК
- 14:01 Месси и Роналду возглавили любопытный антирейтинг
- 13:55 «Мне никто ничего не предлагал»: Кравчук отреагировал на идею Зеленского назначить его переговорщиком по Донбассу
- 13:50 Так будет ли доллар по 30 гривен: прогноз экспертов
- 13:40 Роман Говда стал заместителем генпрокурора: что о нем известно
- 13:37 Разумков сказал, будут ли проводиться местные выборы в зоне ООС
- 13:27 Судимый за убийство и предприниматель: в полиции рассказали о подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве
- 13:10 Постановление НКРЭКУ может привести к энергетической катастрофе на Черниговщине
Месси и Роналду возглавили любопытный антирейтинг
Авторитетный сайт Transfermarkt составил любопытный рейтинг футболистов, не забивших больше всех пенальти в XXI веке.
Выяснилось, что наибольшее количество 11-метровых ударов во всех турнирах среди игроков топ-5 лиг Европы не реализовал… форвард «Барселоны» Лионель Месси (22 пенальти). Второе и третье места разделили нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, запоровший удар с «точки» в недавнем чемпионском поединке Старой Синьоры, и легенда «Ромы» Франческо Тотти (по 18).
Топ-10 антирейтинга выглядит так:
1. Лионель Месси («Барселона») — 22 незабитых пенальти;
2−3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 18;
2−3. Франческо Тотти (экс-«Рома») — 18;
4. Антонио ди Натале (экс-«Удинезе») — 14;
5. Эдинсон Кавани («ПСЖ») — 13;
6--7. Уэйн Руни («Дерби Каунти», экс-«МЮ») — 12;
6−7. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 12;
8−10. Роналдиньо (экс-«Барселона») — 10;
8−10. Руд ван Нистелрой (экс-«МЮ») — 10;
8−10. Ариц Адурис (экс-«Атлетик») — 10.
В то же время Криштиану Роналду возглавляет список футболистов из топ-5 лиг Европы, забивших больше всех 11-метровых ударов за последние 20 лет. Португалец отличился с «точки» 114 раз, забив на 39 пенальти больше, чем его ближайшие преследователи — Лионель Месси и Франческо Тотти (по 75). Четвертое место в рейтинге занимает нападающий «Милана» Златан Ибрагимович (64).
В первую десятку также вошли нынешний тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард (50 пенальти), форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани (48), бывший полузащитник, а ныне наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард (46), экс-нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро (44), Роналдиньо (44) и форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (41).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жена Лионеля Месси блеснула фигурой во время отдыха с семьей на Ибице.
Фото Getty Images78
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 747 мм