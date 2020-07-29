Месси и Роналду возглавили любопытный антирейтинг

Авторитетный сайт Transfermarkt составил любопытный рейтинг футболистов, не забивших больше всех пенальти в XXI веке.

Выяснилось, что наибольшее количество 11-метровых ударов во всех турнирах среди игроков топ-5 лиг Европы не реализовал… форвард «Барселоны» Лионель Месси (22 пенальти). Второе и третье места разделили нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, запоровший удар с «точки» в недавнем чемпионском поединке Старой Синьоры, и легенда «Ромы» Франческо Тотти (по 18).

Топ-10 антирейтинга выглядит так:

1. Лионель Месси («Барселона») — 22 незабитых пенальти;

2−3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 18;

2−3. Франческо Тотти (экс-«Рома») — 18;

4. Антонио ди Натале (экс-«Удинезе») — 14;

5. Эдинсон Кавани («ПСЖ») — 13;

6--7. Уэйн Руни («Дерби Каунти», экс-«МЮ») — 12;

6−7. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 12;

8−10. Роналдиньо (экс-«Барселона») — 10;

8−10. Руд ван Нистелрой (экс-«МЮ») — 10;

8−10. Ариц Адурис (экс-«Атлетик») — 10.

В то же время Криштиану Роналду возглавляет список футболистов из топ-5 лиг Европы, забивших больше всех 11-метровых ударов за последние 20 лет. Португалец отличился с «точки» 114 раз, забив на 39 пенальти больше, чем его ближайшие преследователи — Лионель Месси и Франческо Тотти (по 75). Четвертое место в рейтинге занимает нападающий «Милана» Златан Ибрагимович (64).

В первую десятку также вошли нынешний тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард (50 пенальти), форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани (48), бывший полузащитник, а ныне наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард (46), экс-нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро (44), Роналдиньо (44) и форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (41).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жена Лионеля Месси блеснула фигурой во время отдыха с семьей на Ибице.

Фото Getty Images

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