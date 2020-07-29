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В Запорожье прощаются с бойцом «Азова», который умер после зверского избиения (фото, видео)
В среду, 29 июля, в Запорожье на Майдане Героев попрощались с бойцом полка «Азов» Олегом Черевко, который умер в реанимации 5-й городской больницы 2 дня назад после того, как его избили возле супермаркета.
Провести в последний путь собрались родственники воина, побратимы, представители власти, обычные запорожцы, сообщает «Акцент».
Мужчину, жестоко избившего Черевко, после чего наступила смерть последнего, оставили под стражей на 60 суток без права внесения залога. Решение принял Апелляционный суд Запорожской области, удовлетворив ходатайство прокуратуры, сообщили в областном главке полиции.
Ранее жителя Запорожья за избиение бойца «Азова» отпустили под залог в 40 тысяч гривен.
Напомним, инцидент возле супермаркета в Запорожье произошел 21 июля. Олег Черевко на несколько дней приехал в отпуск с фронта в родной город. Военнослужащий сделал замечание парню, который возле магазина на улице Космической приставал к девушкам. Агрессивный мужчина в ответ на замечание нанес потерпевшему удары по голове, после чего тот потерял сознание. Правонарушитель с места происшествия скрылся. Через несколько часов полицейские задержали нападавшего. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Запорожья.37
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