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Умер избитый возле супермаркета в Запорожье боец «Азова»
Утром в понедельник, 27 июля, в реанимации больницы Запорожья умер боец полка «Азов» Олег Черевко, которого жестоко избили во время отпуска — военнослужащий вступился за девушек на улице.
«От тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер солдат полка „Азов“ Олег Черевко с позывным „Смерть“. Олег служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет», — сообщают побратимы бойца.
Пишет о смерти брата и Кристина Элоян: «Братик мой, покойся с миром. Мы все верили, что ты будешь жить».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция задержала мужчину, избившего «азовца», а суд отпустил его из-под ареста после внесения залога в размере 40 тысяч гривен.498
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