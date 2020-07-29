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Постановление НКРЭКУ может привести к энергетической катастрофе на Черниговщине

13:10 29 июля 2020
ЛЭП
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

АО «Черниговоблэнерго» может недополучить более 63 млн грн, которые предприятие планировало потратить на ремонт, техническое переоснащение сетей и обновление оборудования. Именно на такую ​​сумму НКРЭКУ решила уменьшить тариф на распределение электрической энергии для АО. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Регулятор обвиняет предприятие в частичном невыполнении инвестиционной программы за прошедший год. По крайней мере, к такому выводу пришла комиссия НКРЭКУ. В то же время в АО «Черниговоблэнерго» постановление регулятора называют неправомерным, ведь несмотря на позднее получение средств на финансирование инвестиционной программы предприятие выполнило в полном объеме запланированные работы в отведенный срок.

Согласно инвестиционной программе на 2019 год, АО «Черниговоблэнерго» реализовало целый ряд проектов, среди которых строительство, техническое перевооружение и реконструкция электрических сетей, обновление технической базы, приобретение техники на общую сумму более 160 млн гривен.

По словам представителей компании, проект инвестиционной программы на рассмотрение НКРЭКУ АО «Черниговоблэнерго» подало еще 17 сентября 2018 года: «Однако для утверждения документа регулятору понадобился почти целый год. Приняли его только 1 августа 2019 года, поэтому на выполнение работ, рассчитанных на 12 месяцев, в облэнерго осталось не более 5 месяцев. Несмотря на такой короткий промежуток времени, удалось реализовать в полном объеме запланированные инвестиционной программой мероприятия на общую сумму 160 395,21 тыс. грн без НДС».

Во время проведения представителями НКРЭКУ проверки выполнения инвестиционной программы комиссия регулятора якобы не обнаружила ни одного невыполненного мероприятия.

«Несмотря на это комиссия сделала вывод, что по 7 объектам, предусмотренных ИП-2019, работы не были выполнены вовремя, и приняла решение наложить на предприятие штраф. Кроме того, НКРЭКУ постановила уменьшить тариф на распределение электроэнергии на сумму невыполненных работ. Комиссия насчитала порядка 63 153 тыс. грн (без НДС)», — говорят в АО «Черниговоблэнерго».

В АО «Черниговоблэнерго» говорят, если НКРЭКУ не изменит своего решения, то предприятие потеряет источник финансирования: «Это может привести к настоящей катастрофе для Черниговской области. Компании придется значительно сократить затраты на техническое обслуживание, ремонт сетей и оборудования на территории лицензионной деятельности. В результате могут возникнуть проблемы с энергоснабжением для целых населенных пунктов. Поэтому пострадают в первую очередь именно жители Черниговщины».

Обжаловать законность решения регулятора АО «Черниговоблэнерго» теперь будет в суде. Первое заседание назначено уже на конец августа 2020 года.

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