В Украине одной из категорий пенсионеров будут ежемесячно доплачивать почти 700 гривен: кому и когда начислят выплаты

В Украине будут выплачивать ежемесячное пособие пенсионерам старше 80 лет. На соцпомощь могут претендовать одинокие пожилые люди, нуждающиеся в постороннем уходе. В ООН их называют самой уязвимой в Украине категорией, больше всего рискующей оказаться за чертой бедности.

Как сообщает Минсоцполитики, на первом этапе ежемесячное пособие составит 685 грн. Эта сумма высчитана как 40 процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. При пересмотре базового показателя будет меняться и сумма на руки.

В министерстве обещают, что выплатят помощь за все время, начиная с 1 января 2020 года.

Напомним, проиндексировать пенсии лицам преклонного возраста было обещано еще в марте. Тогда было решено, что первыми под индексацию попадут пенсионеры старше 80 лет, а в 2021 году повышение выплат коснется 78-летних. Также было обещано поднять на 500 грн пенсии лицам в возрасте 75 лет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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