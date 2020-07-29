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Происшествия

СБУ накрыла склад с нелегальными лекарствами против рака на миллионы гривен (фото)

20:13 29 июля 2020
лекарства

СБУ заблокировала продажу в Украине контрафактных лекарств против рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Медпрепараты ввозились в страну нелегально из России или пересылались из Западной Азии. В дальнейшем «дилеры» из Киева и Харьковской области продавали свой товар через интернет. Лица, страдающие тяжелыми заболеваниями, нередко покупают лекарства по такой схеме и становятся жертвами мошенников.

лекарства

Как сообщает СБУ, на складах и на дому у задержанных обнаружены почти 2,5 тыс. упаковок лекарств общей стоимостью свыше 3 млн гривен. Несмотря на высокую стоимость медпрепаратов, качество их было сомнительное. Лекарства могли прийти в негодность, поскольку хранились и перевозились без соблюдения нужного температурного режима. Изъятое будет направлено на экспертизу.

Кроме того, при обысках были найдены документы с доказательствами противоправной деятельности и деньги, вероятно полученные преступным путем.

деньги

Напомним, ранее была выявлена крупная партия поддельных тестов на коронавирус, прибывшая из Турции.

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