- 19:28 В Офисе генпрокурора опровергли информацию о пропаже дела о разгоне студентов на Майдане в 2013 году
- 19:24 Жертвой расстрела на трассе Киев — Харьков стал криминальный авторитет
- 19:15 Стало плохо на даче: олимпийский чемпион умер в 65 лет
- 19:07 Часть задержанных в Беларуси "вагнеровцев" засветилась на Донбассе
- 19:03 «Колос» — «Мариуполь»: где смотреть онлайн финал плей-офф за путевку в Лигу Европы
- 18:54 Федине вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: нардеп ждет президента в суде
- 18:18 В Украине внедрение единого е-билета начнут с метро и железной дороги
- 18:14 Американская торговая палата заявила о давлении на иностранных инвесторов
- 17:47 На трассе Киев — Харьков нашли расстрелянный "Мерседес" с трупом в салоне, — СМИ
- 17:27 Лидеру «Динамо» сделали операцию в одной из клиник Германии
- 17:21 Миссия ОБСЕ не в состоянии проводить мониторинг оккупированной территории Донбасса: Резников назвал причины
- 17:14 Убытки от катастрофических пожаров на Луганщине оценили в 5 миллиардов гривен
Стало плохо на даче: олимпийский чемпион умер в 65 лет (фото)
Чемпион московской Олимпиады-1980 в эстафетном беге 4×100 Александр Аксинин умер в 65 лет, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.
«Сегодня мне позвонил тренер Александра и сказал, что Саша умер. Говорят, ему стало плохо на даче. Его забрала „скорая“, и он скончался. Причины смерти мне пока неизвестны», — цитирует ТАСС бывшего товарища Аксинина по чемпионской олимпийской команде Николая Сидорова.
Александр Аксинин (второй справа) в составе эстафетной команды, завоевавшей золотые медали Олимпийских игр-1980
Кроме «золота» Олимпийских игр-1980 в эстафете (до 40-летия триумфа спортсмен не дожил всего три дня), заслуженный мастер спорта Советского Союза Александр Аксинин завоевал «бронзу» Олимпиады-1976 в той же дисциплине, титулы чемпиона Европы 1982 года и Универсиады-1977. Спортсмен трижды становился чемпионом СССР (в 1976, 1978 и 1980 годах).
После завершения профессиональной карьеры Аксинин работал тренером общества «Динамо» и возглавлял кафедру легкой атлетики в университете имени Лесгафта.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что врач сборной Украины Антон Худаев скончался на 49-м году жизни от последствий коронавируса.
Фото ТАСС131
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 746 мм