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Спорт

Стало плохо на даче: олимпийский чемпион умер в 65 лет (фото)

19:15 29 июля 2020
Александр Аксинин

Чемпион московской Олимпиады-1980 в эстафетном беге 4×100 Александр Аксинин умер в 65 лет, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Сегодня мне позвонил тренер Александра и сказал, что Саша умер. Говорят, ему стало плохо на даче. Его забрала „скорая“, и он скончался. Причины смерти мне пока неизвестны», — цитирует ТАСС бывшего товарища Аксинина по чемпионской олимпийской команде Николая Сидорова.

Александр Аксинин (второй справа) в составе эстафетной команды, завоевавшей золотые медали Олимпийских игр-1980

Кроме «золота» Олимпийских игр-1980 в эстафете (до 40-летия триумфа спортсмен не дожил всего три дня), заслуженный мастер спорта Советского Союза Александр Аксинин завоевал «бронзу» Олимпиады-1976 в той же дисциплине, титулы чемпиона Европы 1982 года и Универсиады-1977. Спортсмен трижды становился чемпионом СССР (в 1976, 1978 и 1980 годах).

После завершения профессиональной карьеры Аксинин работал тренером общества «Динамо» и возглавлял кафедру легкой атлетики в университете имени Лесгафта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что врач сборной Украины Антон Худаев скончался на 49-м году жизни от последствий коронавируса.

Фото ТАСС

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