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Боевики "ДНР" получали соцвыплаты от Украины: СБУ раскрыла масштабную аферу
СБУ пресекла преступную схему по раздаче соцвыплат из украинского бюджета боевикам «ДНР». В Бахмуте были задержаны трое человек, включая сотрудника государственного банка Украины. Ранее систему финансирования террористов пресекли в Северодонецке и Станице Луганской.
Как сообщает СБУ, преступная группа заочно оформляла желающим украинские паспорта и документы на льготы. Потом пакеты документов отправлялись заказчикам на оккупированную территорию. Среди клиентов обнаружились представители террористической «ДНР».
Троицу задержали в Бахмуте при попытке снять наличные в банкомате. Как считает следствие, деньги предназначались для вывоза на оккупированную территорию.
При обысках на дому у задержанных были выявлены крупные суммы наличности, платежные карты и банковские документы. Подозреваемым инкриминируют статьи УК о пособничестве террористам (ч. 1 ст. 258−3), служебных злоупотреблениях (ч. 2 ст. 364) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 366).
Напомним, ранее в Северодонецке разоблачили подпольных автоперевозчиков, плативших дань боевикам «ДНР».
Фото sbu.gov.ua91
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