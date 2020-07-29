Боевики "ДНР" получали соцвыплаты от Украины: СБУ раскрыла масштабную аферу

СБУ пресекла преступную схему по раздаче соцвыплат из украинского бюджета боевикам «ДНР». В Бахмуте были задержаны трое человек, включая сотрудника государственного банка Украины. Ранее систему финансирования террористов пресекли в Северодонецке и Станице Луганской.

Как сообщает СБУ, преступная группа заочно оформляла желающим украинские паспорта и документы на льготы. Потом пакеты документов отправлялись заказчикам на оккупированную территорию. Среди клиентов обнаружились представители террористической «ДНР».

Троицу задержали в Бахмуте при попытке снять наличные в банкомате. Как считает следствие, деньги предназначались для вывоза на оккупированную территорию.

При обысках на дому у задержанных были выявлены крупные суммы наличности, платежные карты и банковские документы. Подозреваемым инкриминируют статьи УК о пособничестве террористам (ч. 1 ст. 258−3), служебных злоупотреблениях (ч. 2 ст. 364) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 366).

Напомним, ранее в Северодонецке разоблачили подпольных автоперевозчиков, плативших дань боевикам «ДНР».

Фото sbu.gov.ua

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