Скандал с российскими боевиками в Беларуси: что такое ЧВК «Вагнер» и чем она занимается (фото)

В преддверии президентских выборов в Беларуси, которые назначены на 9 августа, под Минском были задержаны 33 боевика российской частной военной компании ЧВК «Вагнер». Кадры задержания показали по государственному телеканалу «Беларусь 1». У боевиков изъяли российские паспорта, кредитные карты, пачки долларов, российских и белорусских рублей, а также смартфоны и презервативы.

По меньшей мере девять боевиков внесены как российские наемники в базу данных украинского сайта «Миротворец». Это означает, что они принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

КГБ Беларуси считает, что наемники прибыли в страну для дестабилизации ситуации в период предвыборной кампании. В среду, 29 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко провел срочное совещание с членами Совета безопасности республики.

«Если это российские граждане, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит, — распорядился Лукашенко. — Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну».

Председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что задержанные «абсолютно точно» являются бойцами ЧВК «Вагнер».

Подтвердил данную информацию и российский писатель Захар Прилепин, который воевал на Донбассе на стороне боевиков. Отвечая на вопрос интернет-издания URA.RU, он заявил, что среди взятых под стражу в Беларуси граждан РФ есть военные, которых он хорошо знает. «Есть там два или три бойца из моего батальона», — сказал Прилепин. Однако он считает, что наемники оказались в Минске не для того, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Прилепин уверен, что они использовали территорию Беларуси как перевалочную базу для того, чтобы отправиться в другие точки мира.

Российские официальные лица всячески делают вид, что ничего экстраординарного в Беларуси не случилось. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил: «Не думаю, что кто-то планирует использовать ЧВК в ходе предвыборной кампании президента Беларуси. Если там есть какие-то россияне, это же не значит, что они приехали совершать какие-то противоправные действия».

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко вовсе обвинил западные страны в том, что они «ведут достаточно активную кампанию по дестабилизации против Беларуси». «В сложившейся ситуации надо разбираться», — сказал российский депутат.

Кремль, как обычно, самоустранился от скандала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «А что такое ЧВК „Вагнер“»? В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет", — сказал Песков журналистам.

«Радио Свобода» проанализировало запись задержания боевиков. Эксперты медиакорпорации пришли к выводу, что некоторые из задержанных могли направляться через Беларусь в Судан. У них изъяли среди прочих наличных банкноты номиналом 20 суданских фунтов (около 40 центов) и телефонную карточка с изображением мечети Хатмия в городе Кассала.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о том, что намерена инициировать процедуру экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков, чьи имена фигурируют в базе «Миротворца».

Учитывая то обстоятельство, что ЧВК «Вагнер» в очередной раз оказалась в центре громкого международного скандала, «ФАКТЫ» решили напомнить, что это за организация и чем она занимается.

Группа «Вагнер» — неофициальная военная организация, официально никак не связанная с Вооруженными силами России и не имеющая юридического статуса на территории РФ. По различным оценкам, численность наемников ЧВК «Вагнер» колеблется от 1 350 до 2 500 человек.

ЧВК была создана на базе так называемого «Славянского корпуса». Это группа российских наемников, которая выполняла боевые задачи в Сирии еще в 2013 году. В составе «Славянского корпуса» воевал некто Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер».

Известно, что Дмитрий Валерьевич Уткин 1970 года рождения ранее служил командиром 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ, дислоцированного в Печорах Псковской области. Копия рапорта о его увольнении есть в интернете, но подлинность этого документа на данный момент никем не подтверждена.

В 2016 году Уткин был замечен на специальном приеме в Кремле для российских военных, отличившихся особым героизмом. Они встречались тогда с президентом Владимиром Путиным. В июне 2017 года власти США внесли Уткина в санкционный список. В документах Министерства финансов США четко указано, что этот человек «связан с частной военной компанией „Вагнер“».

А вот первые свидетельства о деятельности ЧВК «Вагнер» появились благодаря украинским спецслужбам, после того как в мае 2014 года наемники проявили себя на Донбассе. В октябре 2017 года глава СБУ Украины Василий Грицак заявил о причастности «вагнеровцев» к гибели военно-транспортного Ил-76 на востоке Украины в июне 2014 года, к штурму Донецкого аэропорта и боях в районе Дебальцево.

После того, как ЧВК «Вагнер» засветилась в Украине, что привело к громкому скандалу, группу быстро перебросили на Ближний Восток. Со второй половины 2015 года эти наемники активно действовали в Сирии. Они участвовали в штурме Пальмиры в 2016 и 2017 годах. С июня 2017 года цели «вагнеровцев», утверждает российское интернет-издание «Фонтанка» изменились.

Выяснилось, что Минобороны РФ резко сократило снабжение группы вооружением. ЧВК «Вагнер» перешла на самоокупаемость. Кроме того, стоящий за ее деятельностью скандально известный российский бизнесмен Евгений Пригожин, по всей видимости, решил, что этот проект должен приносить ему прибыль.

Пригожин — личность весьма примечательная и загадочная. Занимается ресторанным бизнесом и поставками продуктов в Кремль, за что получил прозвище «повар Путина». Благодаря близости к президенту, его компании выиграли несколько выгодных тендеров по организации питания в российских школах, обеспечении продовольствием армейских подразделений. Но все это — вывеска, как считают многие эксперты. Именно Пригожин стоит за деятельностью так называемой «фабрики троллей», которая проводит массированную и хорошо организованную пропагандистскую кампанию в разных странах мира, основанную на фейках. Тот же Пригожин, хотя он это всячески отрицает, извлекает выгоду и из деятельности ЧВК «Вагнер».

Российские компании с довольно мутной репутацией заключают контракты в странах Ближнего Востока и Африки на обеспечение безопасности работ на нефтяных и газовых месторождениях, золотых приисках и копях, где добывают драгоценные камни. В СМИ то и дело всплывают названия все новых фирм, связанных с Пригожиным — «М Инвест», Meroe Gold, ООО «Евро Полис». В качестве оплаты за свои услуги эти компании получают до 25%, а иногда и больше, добытых полезных ископаемых и драгоценных металлов и камней. Список стран растет — Сирия, Ливия, Судан, Центральноафриканская республика. И везде представители Пригожина договариваются с теми, кто испытывает серьезные проблемы. В Сирии это президент Башар Асад, в Ливии — мятежный генерал Халифа Хафтар, в ЦАР — сторонники бывшего диктатора Бокассы.

Эти фирмы затем нанимают наемников из ЧВК, перед которыми ставится следующая задача — установить полный контроль над теми или иными месторождениями и обеспечить добычу и транспортировку энергоресурсов, золота или драгоценных металлов в интересах заказчика и нанимателя. Однако помимо этих целей «вагнеровцы» периодически привлекаются к боевым операциям, как это было в Сирии и Ливии.

США не раз обвиняли Россию в использовании наемников в этих странах. Например, в докладе экспертов Вашингтонского института ближневосточной политики говорится, что «тенденция все чаще использовать ЧВК в качестве инструмента внешней политики является отличительной чертой стратегии Путина». Однако запутанная сеть субподрядчиков не позволяет на данный момент провести четкое разграничение между военными и гражданскими силами, и ЧВК действуют вне четкого правового поля. Это дает возможность Кремлю всякий раз открещиваться от «вагнеровцев». Особенно это очевидно, когда наемники гибнут. По данным СБУ, только из числа тех, кто воевал на Донбассе, а потом в Сирии, погибли уже 277 наемников ЧВК «Вагнер». Но их семьи не могут получить от российских властей официальную помощь, которая положена родственникам военнослужащих, погибших при исполнении.

Тем не менее желающих наняться в ЧВК хватает. Вербовка личного состава идет не только в России. Подписывали контракты, например, жители той части Донбасса, которая находится под контролем сепаратистов. Есть среди наемников граждане Беларуси, Молдовы, Сербии. Точной статистики, к сожалению, не существует.

Принятые в ЧВК «Вагнер» наемники подписывают соглашение о неразглашении информации. О том, сколько они получают, известно в основном благодаря журналистскому расследованию, проведенному «Фонтанкой». Издание сообщает, что все претенденты на получение работы заполняют анкеты с личной информацией, фотографией, проходят проверку на полиграфе и за свою работу получают от 160 до 240 тысяч рублей в месяц. Это по нынешнему курсу от 2 170 долларов до 3 260 долларов.

Более точные данные предоставила группа активистов Conflict Intelligence Team (CIT), которая следит за действиями российских военных в Сирии. Ее руководитель Руслан Левиев утверждает, что зарплата наемников зависит от навыков, целей и места операции. Во время обучения на территории России она составляет от 50 до 80 тысяч рублей (680−1085 долларов), во время зарубежных операций — 100−120 тысяч рублей (1360−1630 долларов), в случае военных действий — 150−200 тысяч рублей (2040−2720 долларов), в случае особых кампаний или крупных сражений — до 300 тысяч рублей (4080 долларов).

Еще один примечательный факт. Наемники ЧВК «Вагнер» тренируется на военной базе у хутора Молькино в Краснодарском крае. База эта непосредственно граничит с основной базой 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ Минобороны РФ (в/ч 51 532). О других тренировочных пунктах «вагнеровцев» ничего не известно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Совбезе Беларуси заявили, что на территории страны все еще могут находится порядка 200 наемников из ЧВК «Вагнер». Учитывая это, Беларусь решила перебросить войска на границу с Россией.

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