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ЕС ввел санкции против сотрудников российского ГРУ, причастных к кибератакам на Украину: названы имена
Европейский Союз впервые ввел персональные санкции за масштабные кибератаки, коснувшиеся в том числе и Украины. Под санкции попали четверо россиян и главный центр специальных технологий ГРУ России.
Решение обнародовано на сайте Совета ЕС. Санкции наложены на сотрудников российской военной разведки Алексея Минина, Алексея Моренца, Евгения Серебрякова и Олега Сотникова. Также под санкции попали двое граждан Китая и три юридические структуры: подразделение российской военной разведки, китайская компания Tianjin Huaying Haitai Science & Technology Development Co. и северокорейская Chosun Expo.
В Европе полагают, что именно эти лица и организации стояли за попытками взлома серверов Организации по запрещению химического оружия, распространением вируса NotPetya, вредоносной программы WannaCry и кибератакой Operation Cloud Hopper.
Санкции предполагают запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание обнаруженных активов. Физическим и юридическим лицам ЕС запрещено каким-либо образом приобщаться к финансированию указанных лиц и организаций.
Напомним, от массового распространения вредоносной программы WannaCry пострадали около 300 тыс. пользователей в 150 странах. Атаку связывают с деятельностью северокорейской Chosun Expo. Кибератака Cloud Hopper, как полагают, координировалась из Китая. Что касается вируса NotPetya, активно распространяемого в июне 2017 года, то инцидент связывают с работой военной разведки РФ.37
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