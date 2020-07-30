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Опоздали на рейс из Минска: Россия озвучила свою версию пребывания "вагнеровцев" в Беларуси
В России попытались оправдать задержанных в Беларуси наемников ЧВК «Вагнера». В защиту были брошены дипломатические ресурсы. Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев уже выступил с заявлением, что якобы задержанные — не боевики, а опоздавшие на самолет путешественники.
«Опоздали на рейс, направляясь транзитом в третью страну. Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля, а позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси», — утверждает посол.
Также дипломат попытался представить задержанных россиян «сотрудниками частного охранного предприятия».
Нашлись оправдания у посла и тому обстоятельству, что задержанные путешествовали без багажа, носили одежду в стиле «милитари» и в целом вели себя совсем не как туристы. «Ношение камуфляжной формы, как и „неготовность“ поднять „добрую чарку“ за друзей не видятся основанием для действий правоохранительных органов», — заявил Мезенцев.
Напомним, после задержания в Беларуси 33 граждан России президент Александр Лукашенко созвал заседание Совета безопасности. Глава КГБ Беларуси подтвердил, что установлено российское гражданство задержанных и их связь с частной военной компанией «Вагнера».352
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