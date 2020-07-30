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В Польше обезглавили памятник советскому маршалу Рокоссовскому (фото)
В Польше неизвестные вандалы украли памятник маршалу Константину Рокоссовскому. Монумент стоял на территории городского кладбища в Легнице, а в ночь с 29 на 30 июля скульптура исчезла. Остался только бетонный постамент и следы на грунте, по всей видимости, оставленные похитителями 600-килограммовой статуи.
Как сообщает польский сайт Lca.pl, днем 30 июля полиция нашла похищенную статую Рокоссовского, но уже без головы. Пропала и часть маршальского жезла, изначально крепившегося к руке военачальника.
Статуя валялась в поле, а обнаружили ее сотрудники польского Музея меди. Скульптура Рокоссовского была частью музейной экспозиции.
Напомним, монумент Рокоссовскому в Легнице был установлен в 1987 году и первоначально стоял на одной из городских площадей. Позднее его переместили на военное кладбище.
Памятник Рокоссовскому не единственный поврежденный за последний год. Так, в столице Чехии в апреле снесли памятник маршалу Ивану Коневу, а на освободившемся постаменте установили унитаз.
Фото gazetawroclawska. pl21
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