27.52 / 27.75 32.06 / 32.55
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Польше обезглавили памятник советскому маршалу Рокоссовскому (фото)

22:29 30 июля 2020
польша

В Польше неизвестные вандалы украли памятник маршалу Константину Рокоссовскому. Монумент стоял на территории городского кладбища в Легнице, а в ночь с 29 на 30 июля скульптура исчезла. Остался только бетонный постамент и следы на грунте, по всей видимости, оставленные похитителями 600-килограммовой статуи.

памятник

монумент

Как сообщает польский сайт Lca.pl, днем 30 июля полиция нашла похищенную статую Рокоссовского, но уже без головы. Пропала и часть маршальского жезла, изначально крепившегося к руке военачальника.

памятник

Статуя валялась в поле, а обнаружили ее сотрудники польского Музея меди. Скульптура Рокоссовского была частью музейной экспозиции.

Напомним, монумент Рокоссовскому в Легнице был установлен в 1987 году и первоначально стоял на одной из городских площадей. Позднее его переместили на военное кладбище.

Памятник Рокоссовскому не единственный поврежденный за последний год. Так, в столице Чехии в апреле снесли памятник маршалу Ивану Коневу, а на освободившемся постаменте установили унитаз.

Фото gazetawroclawska. pl

21

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Энди Картрайт

Скандальная смерть рэпера Энди Картрайта: кто он такой и чем был известен (видео)

Настя Каменских

Настя Каменских в белом бикини зажгла под хит Потапа (видео)

вагнеровцы

Опоздали на рейс из Минска: Россия озвучила свою версию пребывания "вагнеровцев" в Беларуси

газовая плита&nbsp;— счет за газ

С 1 августа тарифы на газ будут меняться каждый месяц: к чему готовиться украинцам

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер