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Происшествия

Жуткая автокатастрофа в Крыму: много погибших и пострадавших (фото)

7:40 31 июля 2020
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В оккупированном Крыму утром 31 июля случилось страшное ДТП: полный людей микроавтобус въехал в припаркованный «КамАЗ». Столкновение произошло в районе Белогорска на трассе, где водители часто превышают скорость и допускают аварии. Пострадавший автобус направлялся из Краснодара в Севастополь.

Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash. По последним данным, травмы получили восемь человек, находившихся в салоне автобуса. Еще восемь пассажиров погибли на месте происшествия.

дтп

Уже названа предварительная причина трагедии. Считают, что водитель микроавтобуса был трезв, но уснул за рулем. Мужчина занимался частными перевозками, а микроавтобус был зарегистрирован в Краснодарском крае РФ.

Напомним, по такому же сценарию ранее пострадали украинцы в автобусе в Венгрии. Водитель не соблюдал режим сна и отдыха и отключился за рулем. Этого оказалось достаточно, чтобы случилась авария.

Похожую аварию зафиксировали и на трассе Киев — Харьков. Водитель пассажирского автобуса уснул и въехал в грузовик.

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