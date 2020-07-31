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Спорт

Знаменитый футболист купил сторожевого пса за 26 тысяч долларов (фото)

10:12 31 июля 2020
Киран Триппьер

Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии Киран Триппьер стал очередным футболистом, который приобрел сторожевую собаку для охраны своей собственности от грабителей. Ранее, к примеру, «охранником» обзавелся чемпион мира Уго Льорис.

29-летний англичанин, перешедший в прошлом году из «Тоттенхэма» в «Атлетико» за 24 млн евро, потратил 20 тысяч фунтов стерлингов (26 тысяч долларов) на покупку ротвейлера, сообщает The Sun. Пес был куплен в питомнике Chaperone K9. В Instagram питомника опубликовали фотографию животного, а на снимке отметили Триппьера.

Отметим, что, кроме Триппьера и Льориса, после участившихся краж в домах футболистов в Англии сторожевых собак себе завели Поль Погба, Маркус Рэшфорд и Рахим Стерлинг.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дом знаменитого футболиста Франка Рибери ограбили в Италии.

Фото Getty Images, Instagram

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