- 10:50 Ураган едва не снес село на Буковине: впечатляющие фото
- 10:44 Будем идти на компромиссы: Кравчук о своей работе в контактной группе по Донбассу
- 10:24 ОБСЕ назвала число мирных жителей, погибших на Донбассе с начала года
- 10:24 В Украине установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом
- 10:15 Чиновники Офиса президента незаконно пользуются автомобилями УГО с номерами прикрытия, — расследование СМИ
- 10:12 Знаменитый футболист купил сторожевого пса за 26 тысяч долларов
- 10:08 Обещали "надавить" на следователей: в Полтаве на вымогательстве 80 тысяч долларов попались сотрудники ГБР и полиции
- 10:02 Сенатор США растратила 600 тысяч долларов федеральных средств на свадьбу, медовый месяц и развод
- 09:33 Это вам не велосипеды: СМИ показали, как кортежи Зеленского нарушают правила
- 09:31 Донецк ждет прямого диалога с Кравчуком
- 09:12 Популярная модель сломала обе ноги в парке развлечений во время отдыха в Турции
- 09:07 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
Знаменитый футболист купил сторожевого пса за 26 тысяч долларов (фото)
Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии Киран Триппьер стал очередным футболистом, который приобрел сторожевую собаку для охраны своей собственности от грабителей. Ранее, к примеру, «охранником» обзавелся чемпион мира Уго Льорис.
29-летний англичанин, перешедший в прошлом году из «Тоттенхэма» в «Атлетико» за 24 млн евро, потратил 20 тысяч фунтов стерлингов (26 тысяч долларов) на покупку ротвейлера, сообщает The Sun. Пес был куплен в питомнике Chaperone K9. В Instagram питомника опубликовали фотографию животного, а на снимке отметили Триппьера.
Отметим, что, кроме Триппьера и Льориса, после участившихся краж в домах футболистов в Англии сторожевых собак себе завели Поль Погба, Маркус Рэшфорд и Рахим Стерлинг.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дом знаменитого футболиста Франка Рибери ограбили в Италии.
Фото Getty Images, Instagram300
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.
Ветер: 1 м/с С
Давление: 746 мм