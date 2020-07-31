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Унесли больше килограмма золота: грабителей ювелирного магазина в Закарпатье поймали в Кривом Роге (фото)
В Кривом Роге задержали двух местных жителей, 27 и 36 лет, ограбивших ювелирный магазин в Закарпатье. Разбойное нападение на ювелирный магазин в городе Виноградов Закарпатской области, было совершено в начале января. Как сообщили в ГУ Национальной полиции Закарпатской области, грабители, угрожая продавцу пистолетом, забрали драгоценности на сумму почти два миллиона гривен. Среди похищенного золотые цепочки, украшения с драгоценными камнями и прочее. Общий вес составил 1 килограмм 376 граммов.
Расследование велось несколько месяцев. Сотрудники правоохранительных органов Закарпатья установили личности грабителей. Они задержаны и помещены в СИЗО. По месту их проживания проведены обыски, во время которых изъяты доказательства причастности мужчин к совершению преступления.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о дерзком ограблении отделения «Укрпочты» в Харькове. А вот подозреваемые в ограблении автомобиля «Укрпочты» на Полтавщине, добычей которых стали 2,75 миллиона гривен, уже задержаны.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
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