Унесли больше килограмма золота: грабителей ювелирного магазина в Закарпатье поймали в Кривом Роге (фото)

В Кривом Роге задержали двух местных жителей, 27 и 36 лет, ограбивших ювелирный магазин в Закарпатье. Разбойное нападение на ювелирный магазин в городе Виноградов Закарпатской области, было совершено в начале января. Как сообщили в ГУ Национальной полиции Закарпатской области, грабители, угрожая продавцу пистолетом, забрали драгоценности на сумму почти два миллиона гривен. Среди похищенного золотые цепочки, украшения с драгоценными камнями и прочее. Общий вес составил 1 килограмм 376 граммов.

Расследование велось несколько месяцев. Сотрудники правоохранительных органов Закарпатья установили личности грабителей. Они задержаны и помещены в СИЗО. По месту их проживания проведены обыски, во время которых изъяты доказательства причастности мужчин к совершению преступления.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о дерзком ограблении отделения «Укрпочты» в Харькове. А вот подозреваемые в ограблении автомобиля «Укрпочты» на Полтавщине, добычей которых стали 2,75 миллиона гривен, уже задержаны.



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