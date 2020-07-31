Бой Ломаченко — Лопес на грани срыва: что произошло

Намеченный на 3 октября объединительный поединок между чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение), которого в мае внесли в базу «Миротворца», и обладателем пояса IBF американцем Теофимо Лопесом (15 побед, 12 из них — нокаутом) может не состояться.

По словам журналиста The Athletic Майка Коппинджера, боксер из США, которому 30 июля исполнилось 23 года, недоволен предложенным гонораром — 1,2 миллиона долларов

«Теофимо Лопесу предложили 1,2 миллиона долларов за титульный поединок с Василием Ломаченко 3 октября, сообщают источники The Athletic. Он хочет намного больше, их бой оказался под угрозой срыва.

Ломаченко согласился на гонорар в размере более 3,25 миллиона долларов.

До ориентировочной даты боя осталось чуть больше 60 дней, и наши источники сообщают, что Теофимо смирился с защитой своего титула против другого соперника. Можно ли спасти этот бой?" — написал Майк Коппинджер.

Напомним, что сначала поединок Ломаченко — Лопес не состоялся 30 мая в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке из-за пандемии коронавируса. Затем называлась дата 19 сентября, и наконец бой перенесли на 3 октября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Теофимо Лопес в очередной раз оскорбил Василия Ломаченко.

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