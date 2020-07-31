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В России спасли женщину, случайно проглотившую вилку (фото)
В России хирургам пришлось наблюдать крайне необычный случай: молодая женщина проглотила вилку. Инциденты со случайно проглоченными предметами более характерны для детей, но на этот раз в больницу поступила 26-летняя жительница города Ишима (Тюмень). Столовый прибор проник пострадавшей в пищевод, а пока пациентку довезли до больницы, инородное тело успело достичь желудка.
Пациентка сумела объяснить, что после обильного застолья пыталась вызвать рвоту, нажимая вилкой на заднюю часть языка. При этом прибор выскользнул и опустился вниз по системе пищеварения. Рентген подтвердил наличие постороннего предмета в желудке.
Как сообщает ТюменьPRO, сначала врачи пытались извлечь вилку без хирургического вмешательства. После ряда безуспешных попыток девушку подготовили к операции и в течение 35 минут вынули вилку, проведя вскрытие желудка (гастротомию).
Хирург Талех Юсифов признался, что с подобным случаем сталкивается впервые. Доктор уверен, что его пациентке очень повезло. «Острые края не повредили стенки желудка. В случае перфорации мог бы случиться перитонит или желудочно-кишечное кровотечение. Хорошо, что все закончилось благополучно», — заявил врач.
Пострадавшая останется в хирургическом отделении до стабилизации состояния.
Напомним, в последние годы врачи неоднократно сталкивались со случаями, когда пациенты, пытаясь похудеть, используют специальные «рвотные трубки». Опасность в том, что такие приспособления легко случайно проглотить и спровоцировать закупорку органов пищеварения.
«ФАКТЫ» собрали подборку врачебных советов на тот случай, когда инородное тело проникло в желудок. При своевременном обращении к врачу, есть шанс вынуть случайно проглоченное эндоскопом, без операции.
Фото 72.ru150
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