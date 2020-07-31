27.53 / 27.75 32.28 / 32.88
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В России спасли женщину, случайно проглотившую вилку (фото)

11:42 31 июля 2020
вилка

В России хирургам пришлось наблюдать крайне необычный случай: молодая женщина проглотила вилку. Инциденты со случайно проглоченными предметами более характерны для детей, но на этот раз в больницу поступила 26-летняя жительница города Ишима (Тюмень). Столовый прибор проник пострадавшей в пищевод, а пока пациентку довезли до больницы, инородное тело успело достичь желудка.

Пациентка сумела объяснить, что после обильного застолья пыталась вызвать рвоту, нажимая вилкой на заднюю часть языка. При этом прибор выскользнул и опустился вниз по системе пищеварения. Рентген подтвердил наличие постороннего предмета в желудке.

вилка

Как сообщает ТюменьPRO, сначала врачи пытались извлечь вилку без хирургического вмешательства. После ряда безуспешных попыток девушку подготовили к операции и в течение 35 минут вынули вилку, проведя вскрытие желудка (гастротомию).

Хирург Талех Юсифов признался, что с подобным случаем сталкивается впервые. Доктор уверен, что его пациентке очень повезло. «Острые края не повредили стенки желудка. В случае перфорации мог бы случиться перитонит или желудочно-кишечное кровотечение. Хорошо, что все закончилось благополучно», — заявил врач.

Пострадавшая останется в хирургическом отделении до стабилизации состояния.

Напомним, в последние годы врачи неоднократно сталкивались со случаями, когда пациенты, пытаясь похудеть, используют специальные «рвотные трубки». Опасность в том, что такие приспособления легко случайно проглотить и спровоцировать закупорку органов пищеварения.

«ФАКТЫ» собрали подборку врачебных советов на тот случай, когда инородное тело проникло в желудок. При своевременном обращении к врачу, есть шанс вынуть случайно проглоченное эндоскопом, без операции.

Фото 72.ru

150

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

облачная погода в Киеве

Умеренное тепло и немного дождей: синоптики рассказали, какой будет погода в августе

вилка

В России спасли женщину, случайно проглотившую вилку (фото)

Оксана Воронина

Ушла из жизни известная украинская актриса театра и кино Оксана Воронина

Сумочка Hermès Diamond Himalaya Birkin

Сумочка Hermes продана на аукционе за рекордную цену — 300 тысяч долларов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер