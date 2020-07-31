Убедительных оснований для увольнении нынешнего руководства Министерства здравоохранения Украины, которое инициируют отдельные политические силы, пока нет. Такое мнение высказал глава правления ОО «Платформа Здоровья"Тимофей Бадиков в блоге на сайте «Украинской правды».

«Несмотря на всем известные проблемы в системе здравоохранения, команде Минздрава удается контролировать ситуацию с коронавирусом. Оперативно развернуты специализированные больницы и инфекционные отделения. Налажено снабжение средствами индивидуальной защиты, материалов, лекарств, хотя этот процесс был непростым», — считает Бадиков

Он отметил, что в последнее время критика Минздрава и его руководства стала топовой темой политических заявлений. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отставке министра Максима Степанова.

«Вижу в этой ситуации больше политической составляющей, чем хоть каких-то преимуществ для медицинской системы Украины. Отечественная медицина с головой погружена в борьбу с пандемией COVID-19 одновременно „разгребая“ вызовы реформирования медицинской системы», — написал Тимофей Бадиков.

По его словам, в нынешней ситуации неуместно терять время и ресурсы на «перетрушивание» должностей: «Ведь нет никакой гарантии, что это даст быстрый положительный результат. Единственное, что оно гарантирует — так это возможность скинуть все проблемы на «предшественников».

По мнению Тимофея Бадикова, сейчас Минздрав делает важные шаги в налаживании медицинской реформы и нормальной работы электронной системы здравоохранения. В частности, на дофинансирование больниц, которые были на грани закрытия, выделили 2,3 миллиарда грн, а на финансирование экстренной медицинской помощи — 1,26 миллиарда гривен, а также повышено финансирование по пакетам лечения инфарктов и инсультов. Благодаря поддержке Минздрава бюджетный комитет парламента выделил 5,3 миллиарда гривен на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц, запустился пилотный проект по трансплантации.

«Нынешний глава Минздрава инициировал процесс проведения экономико-статистического анализа деятельности референтных больниц за 2018−2020 годы, чтобы, в соответствии с международным опытом, провести обоснованные расчеты базовых показателей бюджета системы здравоохранения на следующий год. Для выполнения этой задачи формируется соответствующая рабочая группа с участием всех заинтересованных министерств и структурных подразделений Минздрава, региональных руководителей системы здравоохранения, национальных и международных экспертов», — отметил Бадиков.

Кроме этого, по его словам, руководство Минздрава налаживает работу с международными партнерами и донорами, принимает меры для улучшения работы ЭСОЗ.

«Убежден, что сейчас не время для экспериментов над медиками, пациентами и медициной. Предполагаю, что министр Степанов не святой, не идеальный. А кто святой и идеальный? Где все те, кто реально понимает, что ситуация в здравоохранении критическая, и „теплой ванны“ в ближайшие годы ждать не стоит, и надо „пахать“ и брать ответственность?», — отметил он.

Также, по его словам, вместо смены руководства Минздрава сегодня нужно четко сформулировать задачи и предоставить инструмент для их выполнения: «Проблема настоящего и будущего отечественной системы здравоохранения — не в регалиях и фамилиях, а в отсутствии механизма по урегулированию этого вопроса на данный момент. Его нет. Необходимо создать этот механизм, наладить работу, адаптировать реформу под текущую ситуацию».

По мнению эксперта, для кардинально качественных изменений в медицине нужно время: «И, думаю, не стоит ожидать, что через несколько месяцев любой на посту министра сможет скопом исправлять ошибки, бороться с вызовами и делать четко скоординированные движения вперед. Как бы кому не хотелось, медицина не может быть полигоном для политических игр. Сегодня необходимо объединяться и помогать вместе решать проблемы, а не раскачивать лодку ради популизма. Давайте сначала получим результат, а потом будем спокойно решать кто прав, а кто нет».

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