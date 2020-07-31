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Политика

Убедительных оснований для смены руководства Минздрава нет, — руководитель объединения «Платформа Здоровья»

12:39 31 июля 2020
Максим Степанов
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Убедительных оснований для увольнении нынешнего руководства Министерства здравоохранения Украины, которое инициируют отдельные политические силы, пока нет. Такое мнение высказал глава правления ОО «Платформа Здоровья"Тимофей Бадиков в блоге на сайте «Украинской правды».

«Несмотря на всем известные проблемы в системе здравоохранения, команде Минздрава удается контролировать ситуацию с коронавирусом. Оперативно развернуты специализированные больницы и инфекционные отделения. Налажено снабжение средствами индивидуальной защиты, материалов, лекарств, хотя этот процесс был непростым», — считает Бадиков

Он отметил, что в последнее время критика Минздрава и его руководства стала топовой темой политических заявлений. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отставке министра Максима Степанова.

«Вижу в этой ситуации больше политической составляющей, чем хоть каких-то преимуществ для медицинской системы Украины. Отечественная медицина с головой погружена в борьбу с пандемией COVID-19 одновременно „разгребая“ вызовы реформирования медицинской системы», — написал Тимофей Бадиков.

По его словам, в нынешней ситуации неуместно терять время и ресурсы на «перетрушивание» должностей: «Ведь нет никакой гарантии, что это даст быстрый положительный результат. Единственное, что оно гарантирует — так это возможность скинуть все проблемы на «предшественников».

По мнению Тимофея Бадикова, сейчас Минздрав делает важные шаги в налаживании медицинской реформы и нормальной работы электронной системы здравоохранения. В частности, на дофинансирование больниц, которые были на грани закрытия, выделили 2,3 миллиарда грн, а на финансирование экстренной медицинской помощи — 1,26 миллиарда гривен, а также повышено финансирование по пакетам лечения инфарктов и инсультов. Благодаря поддержке Минздрава бюджетный комитет парламента выделил 5,3 миллиарда гривен на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц, запустился пилотный проект по трансплантации.

«Нынешний глава Минздрава инициировал процесс проведения экономико-статистического анализа деятельности референтных больниц за 2018−2020 годы, чтобы, в соответствии с международным опытом, провести обоснованные расчеты базовых показателей бюджета системы здравоохранения на следующий год. Для выполнения этой задачи формируется соответствующая рабочая группа с участием всех заинтересованных министерств и структурных подразделений Минздрава, региональных руководителей системы здравоохранения, национальных и международных экспертов», — отметил Бадиков.

Кроме этого, по его словам, руководство Минздрава налаживает работу с международными партнерами и донорами, принимает меры для улучшения работы ЭСОЗ.

«Убежден, что сейчас не время для экспериментов над медиками, пациентами и медициной. Предполагаю, что министр Степанов не святой, не идеальный. А кто святой и идеальный? Где все те, кто реально понимает, что ситуация в здравоохранении критическая, и „теплой ванны“ в ближайшие годы ждать не стоит, и надо „пахать“ и брать ответственность?», — отметил он.

Также, по его словам, вместо смены руководства Минздрава сегодня нужно четко сформулировать задачи и предоставить инструмент для их выполнения: «Проблема настоящего и будущего отечественной системы здравоохранения — не в регалиях и фамилиях, а в отсутствии механизма по урегулированию этого вопроса на данный момент. Его нет. Необходимо создать этот механизм, наладить работу, адаптировать реформу под текущую ситуацию».

По мнению эксперта, для кардинально качественных изменений в медицине нужно время: «И, думаю, не стоит ожидать, что через несколько месяцев любой на посту министра сможет скопом исправлять ошибки, бороться с вызовами и делать четко скоординированные движения вперед. Как бы кому не хотелось, медицина не может быть полигоном для политических игр. Сегодня необходимо объединяться и помогать вместе решать проблемы, а не раскачивать лодку ради популизма. Давайте сначала получим результат, а потом будем спокойно решать кто прав, а кто нет».

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