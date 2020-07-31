- 12:57 На скандальную экс-мэра Славянска Штепу завели дело из-за убийства офицера СБУ: что об этом известно
- 12:57 Переодетые малыши — основатели Киева оригинально поздравили Джоан Роулинг с юбилеем
- 12:51 В зоне ООС нацгвардейцы поймали поджигателя, намеревавшегося устроить пожар в поле
- 12:41 54-летний Владимир Торсуев из «Приключений Электроника» женился в пятый раз
- 12:39 Убедительных оснований для смены руководства Минздрава нет, — руководитель объединения «Платформа Здоровья»
- 12:27 В Киеве больше сотни новых больных с COVID-19, 26 человек попали в больницу
- 12:14 Число жертв автокатастрофы с участием микроавтобуса в Крыму возросло до 9
- 12:03 Бой Ломаченко — Лопес на грани срыва: что произошло
- 11:59 Беларусь передала Украине данные задержанных под Минском "вагнеровцев"
- 11:53 Каким будет курс доллара на следующей неделе: прогноз экспертов
- 11:51 Сумочка Hermes продана на аукционе за рекордную цену — 300 тысяч долларов
- 11:42 В России спасли женщину, случайно проглотившую вилку
На скандальную экс-мэра Славянска Штепу завели дело из-за убийства офицера СБУ: что об этом известно
Скандальная экс-мер Славянска Неля Штепа снова под следствием. Пока дело о сепаратизме и пособничестве террористам зависло в судах, против Штепы открыто новое уголовное производство. Дело касается расстрела под Славянском группы спецназначения СБУ «Альфа» 13 апреля 2014 года и убийства офицера СБУ Геннадия Биличенко.
Как сообщает группа «Информационное сопротивление», Штепу подозревают в причастности к тяжкому преступлению, а в числе соучастников упоминается один из бывших главарей боевиков «ДНР» Игорь Гиркин. В ЕРДР материалы дела появились 29 мая 2020 года.
Напомним, 13 апреля в районе поселка Семеновка под Славянском группа спецназначения СБУ «Альфа» была обстреляна террористами. В бою погиб капитан СБУ Биличенко. Еще трое офицеров были тяжело ранены. В тот же день в Украине было объявлено о начале АТО. Биличенко считается первым погибшим военнослужащим в войне на Донбассе.79
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На скандальную экс-мэра Славянска Штепу завели дело из-за убийства офицера СБУ: что об этом известно
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
Ветер: 1 м/с С
Давление: 746 мм