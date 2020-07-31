На скандальную экс-мэра Славянска Штепу завели дело из-за убийства офицера СБУ: что об этом известно

Скандальная экс-мер Славянска Неля Штепа снова под следствием. Пока дело о сепаратизме и пособничестве террористам зависло в судах, против Штепы открыто новое уголовное производство. Дело касается расстрела под Славянском группы спецназначения СБУ «Альфа» 13 апреля 2014 года и убийства офицера СБУ Геннадия Биличенко.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», Штепу подозревают в причастности к тяжкому преступлению, а в числе соучастников упоминается один из бывших главарей боевиков «ДНР» Игорь Гиркин. В ЕРДР материалы дела появились 29 мая 2020 года.

Напомним, 13 апреля в районе поселка Семеновка под Славянском группа спецназначения СБУ «Альфа» была обстреляна террористами. В бою погиб капитан СБУ Биличенко. Еще трое офицеров были тяжело ранены. В тот же день в Украине было объявлено о начале АТО. Биличенко считается первым погибшим военнослужащим в войне на Донбассе.

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