Вода в море похожа на кисель: с одесских пляжей вывезли сотни тонн токсичных водорослей (фото, видео)

О том, как в нынешнем курортном сезоне не везет отдыхающим в Одессе, «ФАКТЫ» сообщали не раз. То погода не благоприятствовала, то море «позеленело», то вода не соответствует гигиеническим нормам, то аварийный танкер Delfi «выбросил» очередную порцию нефти…

Нынче черноморское побережье массово атаковали водоросли. Притом «волосистая» масса, прибиваемая к срезу воды на городских пляжах, измеряется уже не килограммами, а десятками и сотнями тонн (!).

Так, на популярном пляже «Лузановка» провели настоящую чистку. По словам директора пляжа Юрия Гуллу, вывезли 16 грузовиков водорослей. Из расчета по 10−12 тонн на каждую машину — почти 200 тонн. Остатки морской растительности унесло приливной волной.

«Основную работу приходилось проделывать вручную: около 20 человек обыкновенными граблями подтягивали растения к трактору, который загребал водоросли ковшом. Теперь ими будут удобрять почву, превратив в специальный компост…» — рассказал директор.

Это уже вторая генеральная уборка в «Лузановке» за июль. Подобная картина — и на других пляжах, плюс обильное цветение тех же водорослей, то и дело «подкрашивающих» море. Кое-где вода напоминает кисель. Пляжники заходят в море, поднимая высоко ноги. Туристам выбирать не приходится — приехали на море и купаются, не теряя времени.

«Ситуация, связанная с цветением моря, объясняется высокой температурой и влажностью воздуха. По данным Института морей, это обычное цветение водорослей, идет выделение в море токсичных веществ, и в этот период не рекомендуется купаться», — прокомментировала начальник управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства регионального главка Госпродпотребслужбы Лидия Степанова.

Как отмечают специалисты, причиной «цветения» стали гниющие водоросли с цианобактериями. Этот эффект усиливается жаркой погодой и обилием дождей, которые смывают в море мусор и различные отходы со всего города. Плюс к этому отсутствует полноценная система очистки сточных и канализационных вод.

Словом, человечество расплачивается за свою «бурную деятельность».



Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что на месте крушения танкера Delfi в Одессе, где в море вытекает нефть, власти собираются сделать пляж для людей с инвалидностью. Проект одобрил одесский горсовет.

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