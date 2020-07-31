Когда посещать салон красоты и заключать сделки: лунный календарь на неделю

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 3 по 9 августа 2020 года, когда лучше переходить на новую должность, заниматься спортом, стричься или ухаживать за растениями, эксклюзивно для «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Гороскопы на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.

3 августа

Символ дня: черепаха

Характеристика: активные действия могут принести вред, поэтому день лучше провести в покое и тишине, в идеале — в уединении.

Бизнес и финансы: в этот день рекомендуется побольше покупать и поменьше — продавать.

Личная жизнь: свидание лучше не назначать — трудно будет найти общий язык с любимым человеком.

Здоровье: влияние на организм новых лекарственных препаратов может оказаться непредсказуемым, поэтому начинать курс приема необходимо с осторожностью.

Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, может негативно сказаться как на внешнем виде волос, так и на их здоровье.

Спорт: нагрузки в зале должны быть умеренными.

Дом, сад, огород: необходимо ограничиться только самыми необходимыми домашними делами. День благоприятен для работы с землей — рыхления, вскапывания грядок и борьбы с сорняками.

4 августа

Символ дня: голубь

Характеристика: ссоры могут возникать на пустом месте, поэтому общение с окружающими лучше ограничить.

Бизнес и финансы: не лучшее время для деловых и финансовых начинаний. Заключение важных сделок лучше перенести на другой день.

Личная жизнь: не рекомендуется заключать брак, зато разводиться можно без ограничений.

Здоровье: не стоит посещать стоматолога, и особенно — вырывать зубы без крайней необходимости.

Уход за внешностью: можно посещать сауну и делать массаж, очищать кожу и делать питательные маски. День также благоприятен для похода в салон красоты.

Спорт: от усиленной физической нагрузки лучше отказаться.

Дом, сад, огород: день подходит для всех домашних дел без исключения. От работ на земле лучше отказаться.

5 августа

Символ дня: виноградная гроздь

Характеристика: день, когда могут неожиданно решиться давно беспокоящие проблемы.

Бизнес и финансы: прежде чем приступать к реализации новых проектов, необходимо завершить старые.

Личная жизнь: необходимо уделить внимание детям и пожилым родственникам.

Здоровье: лекарственные препараты не дадут желаемого результата — им лучше предпочесть гомеопатию.

Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, улучшит не только внешний вид, но и жизненные обстоятельства.

Спорт: спортом лучше заниматься без фанатизма.

Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами, в том числе — и пересадкой цветов.

6 августа

Символ дня: лотос

Характеристика: день, когда любое причиненное другим зло со временем обязательно вернется к своему «хозяину».

Бизнес и финансы: работа будет спориться, бизнес — приносить прибыль, а самые сложные задачи — решаться легко и без напряжения.

Личная жизнь: зарегистрированный в этот день брак вряд ли окажется удачным.

Здоровье: велика вероятность обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Уход за внешностью: можно делать процедуры по очищению кожи и посещать баню и сауну.

Спорт: необходимо воздержаться от серьезных физических нагрузок.

Дом, сад, огород: день лучше провести, работая на земле. Рекомендуется заниматься любыми домашними делами.

7 августа

Символ дня: гидра

Характеристика: день, во время которого зло превалирует над добром. Необходимо соблюдать максимальную осторожность в отношениях с другими людьми.

Бизнес и финансы: любые начинания лучше отложить на пару дней.

Личная жизнь: не стоит зеркально реагировать на чью-то резкость или грубость.

Здоровье: в случае обострения хронических заболеваний необходимо следовать рекомендациям лечащего врача.

Уход за внешностью: можно посещать парикмахерскую — вместе с остриженными волосами уйдет накопившийся за предыдущий период негатив.

Спорт: в зале уместна умеренная физическая нагрузка.

Дом, сад, огород: рекомендуется делать уборку в доме и заниматься выпечкой. В саду и огороде можно обрезать и прививать деревья, бороться с насекомыми и полоть землю.

8 августа

Символ дня: орел, парящий в вышине

Характеристика: день, когда проблемы, с которыми вы устали бороться, решатся как будто сами собой.

Бизнес и финансы: возможны неожиданные денежные выплаты.

Личная жизнь: хорошее время для свиданий и встреч с друзьями.

Здоровье: не рекомендуется поднимать тяжести и долго сидеть за компьютером.

Уход за внешностью: поход в парикмахерскую лучше отложить на другой день.

Спорт: в зале рекомендуются занятия йогой.

Дом, сад, огород: замечательный день для облагораживания сада и любой работы по дому.

9 августа

Символ дня: колесница

Характеристика: рекомендуется заниматься благотворительностью.

Бизнес и финансы: можно проводить деловые переговоры — удастся найти общий язык с коллегами и партнерами.

Личная жизнь: появление в вашей жизни человека из прошлого даст вам второй шанс на отношения с ним.

Здоровье: необходимо исключить из меню жирные продукты, лекарства и алкоголь — они не лучшим образом скажутся на состоянии здоровья.

Уход за внешностью: удачное время для посещения салона красоты и изменения имиджа.

Спорт: в зале можно делать упражнения любой степени сложности.

Дом, сад, огород: хороший день для домашних хлопот. Можно собирать урожай для длительного хранения, бороться с вредителями и сорняками. От полива растений лучше отказаться.

Ранее специально для «ФАКТОВ» дважды победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов составил гороскоп на август 2020 года для всех знаков зодиака.

9

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter