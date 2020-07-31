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Общество и люди

Черновол смягчили меру пресечения

16:37 31 июля 2020
Черновол

Украинской журналистке и экс-нардепу Татьяне Черновол суд установил новое время начала ее ночного домашнего ареста — с 23:00. Кроме того, ей разрешили передвигаться по стране.

Об этом сообщила ее адвокат Ирина Кузина, передает «Укринформ».

По словам адвоката, Черновол больше не ограничена городом Киевом и Киевской областью. Она может передвигаться по Украине.

Такая мера пресечения для Черновол, уточнила Кузина, действует в рамках дела, которое объединено — о событиях 2014 по офису Партии регионов и относительно препятствования журналистской деятельности.

Напомним, ГБР сообщил Черновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса Партии регионов в 2014 году.

10 апреля 2020 в ее доме проводился обыск. 16 апреля Печерский суд избрал Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Позже Киевский апелляционный суд изменил его на ночной домашний арест.

Позже Черновол заявила, что ГБР открыло против нее новое дело — следователи ГБР изучают оружие, найденное у Черновол при обыске.

Фото Тетяна Черновол/Facebook

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