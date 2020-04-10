В ГБР раскрыли причину обысков у Черновол и показали "доказательства"

Украина

Следователи Госбюро расследований, которые утром 10 апреля 2020 года пришли с обысками к народному депутату Украины восьмого созыва Татьяне Чорновол, заявили об изъятии «предметов с признаками холодного и огнестрельного оружия», а также патронов.

«Следователи территориального управления ГБР сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенной по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц… В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы», — заявили в ГБР и опубликовали фото «предметов с признаками холодного и огнестрельного оружия», в том числе и похожего на автоматическое.

Также на сайте ГБР разместили ролик, снятый в феврале 2014 года, на котором недалеко от столичного офиса Партии регионов, где случился пожар, фигурирует Татьяна Чорновол.

«По предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липской, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, находившийся в помещении партийного офиса», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генпрокурора Ирина Венедиктова в свою бытность исполняющим обязанности главы ГБР заявляла о необходимости отмены закона об амнистии для участников Евромайдана.

Также сообщалось, что во время обысков у волонтера Маши Бурдун силовики изъяли кусок старого дустового мыла, отметив, что изъят предмет похожий на пластид.

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