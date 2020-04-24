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Суд принял новое решение по аресту Черновол
Экс-депутату и активистке Майдана Татьяне Черновол смягчили домашний арест. Киевский апелляционный суд решил, что круглосуточный арест для Черновол можно заменить на ночной — с 22 часов до 6 часов утра.
Делом, где фигурирует Черновол, занимается Государственное бюро расследований. ГБР требовало ареста Черновол на время следствия, суд согласился назначить домашний арест до 8 июня.
Адвокат Черновол обращает внимание, что в материалах дела не указано, какие причины требуют применять именно арест, а не более мягкие меры пресечения. Как минимум шесть народных депутатов были готовы взять Черновол под свое поручительство.
Напомним, следователи ГБР 10 апреля провели обыски в доме Черновол в поисках наградного оружия и одежды, в которой активистка была на Майдане в 2014 году. Черновол выдвинули подозрения в поджоге офиса Партии регионов в Киеве в феврале 2014 года, в результате чего погиб сотрудник офиса. В формулировке, которую приводило бюро, говорилось об «умышленном противоправном причинении смерти по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц».
Фото Тетяна Чорновол/Facebook
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..