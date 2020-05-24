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Украина

Черновол заявила, что против нее завели новое дело

18:13 24 мая 2020
черновол
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Государственное бюро расследований начало новое дело против бывшего нардепа Татьяны Черновол. Ранее экс-депутат стала подозреваемой в деле о пожаре в офисе Партии регионов в феврале 2014 года. Теперь следователи ГБР изучают оружие, найденное у Черновол при обыске.

Поводом для дела стал изъятый у экс-депутата нагрудной автомат. Назначена экспертиза оружия. «Автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014. Мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, нелегальный», — рассказала Черновол в эфире «Громадське».

Напомним, Госбюро расследований 10 апреля обыскало дом Черновол и изъяло «предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия».

Черновол находится под ночным домашним арестом до 8 июня. Экс-депутату инкриминируют поджог офиса Партии регионов в Киеве в феврале 2014 года, в результате чего погиб сотрудник офиса.

Фото tchornovol/Facebook

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