Под Одессой осужден подросток, застреливший друга из дедушкиного ружья

В Одесской области Беляевский районный суд отправил на два года в колонию подростка, который в сентябре 2019 года убил товарища. Следствие установило, что парнишка случайно застрелил 15-летнего приятеля, демонстрируя ему ружье своего деда. Сам мальчик рассказал, что выстрел произошел непроизвольно, когда он пытался разрядить оружие. После этого он вызвал скорую помощь.

Тем не менее суд квалифицировал действия обвиняемого как убийство по неосторожности. Парнишку намеревались взять на поруки, в том числе коллектив школьных учителей, депутат райсовета и священник. Однако суд решил отправить юного подсудимого в специальное учебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних. Одним из аргументов стало то, что мальчик воспитывается в неполной семье и работающей матери, по мнению суда, сложно обеспечить надлежащий контроль над ребенком.

Ранее тот же суд вынес приговор и дедушке парня. Житель села Августовка, вернувшись домой с охоты, передал ружье и сумку с патронами своему 12-летнему внуку и попросил его положить в комнате возле сейфа. Однако позже пенсионер так и не спрятал ружье. В тот день к его внуку пришел 15-летний товарищ. Подросток захотел похвастаться ружьем деда и случайно выстрелил другу в грудь. Парнишка скончался по дороге в больницу.

Пожилой мужчина признан виновным в ненадлежащем хранении оружия, что повлекло смерть несовершеннолетнего. Он приговорен к 2 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на год.

Недавно в Татарбунарах Одесской области игры с оружием обернулись для 14-летнего школьника серьезными ранениями.

А на Житомирщине нашли застреленным 13-летнего парнишку. В полиция не исключает, что он покончил с собой, воспользовавшись оружием отца.

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