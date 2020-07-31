Отличный день для путешествий: гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака

Суббота, 1 августа, — день хорош для путешествий и активного отдыха. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака. Гороскопы на каждый день читайте здесь

ОВЕН

Повлиять на ход сегодняшних событий вы вряд ли сможете, пусть все идет своим чередом. Держите свои слова и эмоции под контролем, чтобы случайно не ранить близких людей.

ТЕЛЕЦ

Звезды сулят судьбоносную встречу. Оглядитесь внимательно по сторонам, чтобы не упустить свое счастье. Позаботьтесь о состоянии своего желудочно-кишечного тракта, не увлекайтесь тяжелой и острой пищей.

БЛИЗНЕЦЫ

Не стоит браться за что-то новое, занимайтесь тем, что умеете. Воздержитесь от споров и конфликтов, особенно с близкими.

РАК

Будьте готовы к любым неожиданностям, из-за которых вам, скорее всего, придется менять свои планы. Рассчитывать на чью-либо помощь сегодня не следует, надейтесь только на собственные силы.

ЛЕВ

Сосредоточиться на чем-то главном будет нелегко, вас то и дело будут отвлекать по различным мелочам. Будьте осторожны с деньгами, не тратьте слишком много.

ДЕВА

Удастся наладить полезные связи, расширить сферу своей деятельности. Следует помнить о том, что молчание — золото. Никому не рассказывайте о своих планах, особенно на ближайшее будущее.

ВЕСЫ

Чтобы достичь желаемого, придется приложить немало усилий. Но благодаря своему обаянию и красноречию вы таки сумеете справиться с возникшими на пути трудностями.

СКОРПИОН

Гороскоп советует проявить осторожность и внимательность, особенно с деньгами и документами. Нежелательно также ввязываться в какие-либо рискованные предприятия. Можно отправляться в путешествие, которое принесет немало позитивных моментов.

СТРЕЛЕЦ

День хорош для активных действий, однако в принятии важных решений спешка будет неуместна. Это неплохой период для избавления от вредных привычек.

КОЗЕРОГ

В этот день велик риск допустить какую-то досадную ошибку. Поэтому, прежде чем что-либо предпринять, следует хорошенько все обдумать. После обеда возможно получение хороших новостей.

ВОДОЛЕЙ

Вероятно знакомство с интересными людьми, которые могут открыть для вас что-то совершенно новое и уникальное. Позаботьтесь о состоянии своей дыхательной системы, нынче у вас очень уязвимы легкие.

РЫБЫ

День хорош для занятий тем, что потребует усидчивости и концентрации внимания. Не исключены какие-то проблемы, но вряд ли они будут носить серьезный характер.

Хорошего вам дня!

Ранее астролог составил эксклюзивно для «ФАКТОВ» гороскоп на всю неделю — с 27 июля по 2 августа.

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