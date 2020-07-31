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Отличный день для путешествий: гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака
Суббота, 1 августа, — день хорош для путешествий и активного отдыха.
«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака.
ОВЕН
Повлиять на ход сегодняшних событий вы вряд ли сможете, пусть все идет своим чередом. Держите свои слова и эмоции под контролем, чтобы случайно не ранить близких людей.
ТЕЛЕЦ
Звезды сулят судьбоносную встречу. Оглядитесь внимательно по сторонам, чтобы не упустить свое счастье. Позаботьтесь о состоянии своего желудочно-кишечного тракта, не увлекайтесь тяжелой и острой пищей.
БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит браться за что-то новое, занимайтесь тем, что умеете. Воздержитесь от споров и конфликтов, особенно с близкими.
РАК
Будьте готовы к любым неожиданностям, из-за которых вам, скорее всего, придется менять свои планы. Рассчитывать на чью-либо помощь сегодня не следует, надейтесь только на собственные силы.
ЛЕВ
Сосредоточиться на чем-то главном будет нелегко, вас то и дело будут отвлекать по различным мелочам. Будьте осторожны с деньгами, не тратьте слишком много.
ДЕВА
Удастся наладить полезные связи, расширить сферу своей деятельности. Следует помнить о том, что молчание — золото. Никому не рассказывайте о своих планах, особенно на ближайшее будущее.
ВЕСЫ
Чтобы достичь желаемого, придется приложить немало усилий. Но благодаря своему обаянию и красноречию вы таки сумеете справиться с возникшими на пути трудностями.
СКОРПИОН
Гороскоп советует проявить осторожность и внимательность, особенно с деньгами и документами. Нежелательно также ввязываться в какие-либо рискованные предприятия. Можно отправляться в путешествие, которое принесет немало позитивных моментов.
СТРЕЛЕЦ
День хорош для активных действий, однако в принятии важных решений спешка будет неуместна. Это неплохой период для избавления от вредных привычек.
КОЗЕРОГ
В этот день велик риск допустить какую-то досадную ошибку. Поэтому, прежде чем что-либо предпринять, следует хорошенько все обдумать. После обеда возможно получение хороших новостей.
ВОДОЛЕЙ
Вероятно знакомство с интересными людьми, которые могут открыть для вас что-то совершенно новое и уникальное. Позаботьтесь о состоянии своей дыхательной системы, нынче у вас очень уязвимы легкие.
РЫБЫ
День хорош для занятий тем, что потребует усидчивости и концентрации внимания. Не исключены какие-то проблемы, но вряд ли они будут носить серьезный характер.
Хорошего вам дня!
Ранее астролог составил эксклюзивно для «ФАКТОВ» гороскоп на всю неделю — с 27 июля по 2 августа.
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