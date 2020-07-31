Известный одесский блогер перерезал себе горло в зале суда (фото и видео)

В пятницу, 31 июля в Приморском районном суде Одессы произошел инцидент с кровопусканием. «После объявления избранной меры пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей подозреваемый в совершении хулиганских действий лезвием поранил себе шею. На месте работает следственно-оперативная группа Портофранковского отделения полиции, — сообщили правоохранители. — 41-летний мужчина госпитализирован». (На днях в Запорожье отпустили из СИЗО мужчину, который жестоко избил бойца полка «Азов», заступившегося за девушку.)

Как написали в социальных сетях очевидцы, на такой шаг пошел активист и блогер Стас Домбровский. По данным людей из его близкого окружения, ему избрали меру пресечения в связи с дракой, которая произошла очень давно. Тогда он якобы защищал своего друга. А вот «вспомнили об этом только сейчас и завели уголовное дело после того, как Домбровский начал критиковать «Слуг народа».

Известно, что обвиняемый ранее был неоднократно судим и отбывал сроки наказания. Однако встал на путь истинный, остепенился, обзавелся семьей, отец троих детей.

Ранее, будучи на свободе, он заявлял, что в «казенном доме» у него много знакомых. Однако сейчас, после совершенного в зале судебного заседания, Домбровский кричал, что лучше умереть, чем отправиться в СИЗО.

Пребывая уже на больничной койке, он заявил, что «СБУ у нас нет, а у власти пребывают моральные п… сты».

Одессит Стас Домбровский неоднократно принимал участие в различных акциях, в том числе скандальных. Например, в 2019 году он бросил плюшевую игрушку розового цвета в форме полового члена в тогдашнего нардепа Мустафу Найема, который приехал в Одессу в связи с угрозой незаконной застройки Летнего театра в центре города.

В августе 2019-го возле здания Одесской обладминистрации он укусил за нос одесского активиста и главу ОО «Зеленый лист» Владислава Балинского — на глазах у сотен свидетелей и перед десятками телекамер. Но и тогда внимание на это не особо обращали. В свою очередь активист сразу же обратился в полицию, и Домбровского задержали на месте нападения.

26 февраля на первом же заседании в Киевском районном суде решили отклонить ходатайство прокурора и не избирать нападавшему меру пресечения.

А Telegram-канал PavlovskyNews передает, что таким образом Домбровский выступил против президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что против него власть якобы сфабриковала уголовное дело после того, как он «ночью приехал защитить друга против десяти людей».

Домбровский при этом заявил, что якобы ничего противозаконного не совершал. Блогер уверен, что его преследуют из-за того, что он регулярно критикует президента.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе жестоко избили руководителя общественной правозащитной организации «Спільна мета» Владимира Савченко.

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