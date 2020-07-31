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Умер легендарный режиссер Алан Паркер, снявший "Полуночный экспресс" и "Стену" (фото)
В пятницу, 31 июля, в возрасте 76 лет скончался знаменитый британский кинорежиссер сэр Алан Паркер. Снятые им фильмы завоевали в общей сложности 10 «Оскаров», 10 «Золотых глобусов», 19 премий BAFTA и множество других кинонаград.
Алан Паркер родился в Лондоне 14 февраля 1944 года. Свою карьеру в шоу-бизнесе начинал как автор рекламных слоганов и телевизионных рекламных объявлений. Этим он занимался на протяжении 10 лет. Кинорежиссером стал в середине 70-х.
Первый успех ему принесла остроумная пародия на американские гангстерские фильмы и мюзиклы под названием «Багси Мэлоун». Все главные персонажи этой картины — дети. Одну из ролей исполнила юная Джоди Фостер. Фильм заработал пять премий BAFTA.
Следующая картина — «Полуночный экспресс» — сделала Паркера по-настоящему культовым режиссером. Эта криминальная драма, музыку к которой написал известный композитор Джорджио Мородер, основана на реальной истории о том, как иностранец совершил побег из турецкой тюрьмы. Автором сценария стал Оливер Стоун. Успех фильма был таким грандиозным, что Паркер завоевал себе право снимать все, что ему хотелось.
В 1985 году его картина «Птаха» с молодыми Николасом Кейджем и Мэттью Модайном получила Гран-при Каннского международного кинофестиваля. Фильм рассказывает о дружбе двух парней, чьи судьбы изуродовала война во Вьетнаме. Музыку написал знаменитый рок-музыкант Питер Гэбриэл.
В 1988 году Паркер заработал номинацию на премию «Оскар» как лучший режиссер за фильм «Миссисипи в огне». Главные роли в нем исполнили Джин Хэкмен и Уиллем Дефо. Они сыграли агентов ФБР, которые расследуют убийства гражданских активистов на юге США. Картина основана на реальных событиях.
Паркер также снял музыкальный фильм «Стена» по одноименному альбому рок-группы Pink Floyd, перенес на большой экран мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «Эвита» (главные роли исполнили Мадонна и Антонио Бандерас), мистический триллер «Сердце ангела» с Микки Рурком и Робертом де Ниро, криминальную драму «Жизнь Дэвида Гейла» с Кевином Спейси, Лорой Линни и Кейт Уинслет. Эта картина стала последней работой режиссера.
Алан Паркер был дважды женат. С первой супругой Энни Инглис он прожил в браке 26 лет. Они развелись в 1992 году. Затем он женился на продюсере Лайзе Моран. Она оставалась с Аланом до самой его смерти. У Паркера осталось пятеро детей, в том числе известный сценарист Натан Паркер.
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