Умер легендарный режиссер Алан Паркер, снявший "Полуночный экспресс" и "Стену" (фото)

В пятницу, 31 июля, в возрасте 76 лет скончался знаменитый британский кинорежиссер сэр Алан Паркер. Снятые им фильмы завоевали в общей сложности 10 «Оскаров», 10 «Золотых глобусов», 19 премий BAFTA и множество других кинонаград.

Алан Паркер родился в Лондоне 14 февраля 1944 года. Свою карьеру в шоу-бизнесе начинал как автор рекламных слоганов и телевизионных рекламных объявлений. Этим он занимался на протяжении 10 лет. Кинорежиссером стал в середине 70-х.

Первый успех ему принесла остроумная пародия на американские гангстерские фильмы и мюзиклы под названием «Багси Мэлоун». Все главные персонажи этой картины — дети. Одну из ролей исполнила юная Джоди Фостер. Фильм заработал пять премий BAFTA.

Следующая картина — «Полуночный экспресс» — сделала Паркера по-настоящему культовым режиссером. Эта криминальная драма, музыку к которой написал известный композитор Джорджио Мородер, основана на реальной истории о том, как иностранец совершил побег из турецкой тюрьмы. Автором сценария стал Оливер Стоун. Успех фильма был таким грандиозным, что Паркер завоевал себе право снимать все, что ему хотелось.

Кадр из фильма "Полуночный экспресс"

В 1985 году его картина «Птаха» с молодыми Николасом Кейджем и Мэттью Модайном получила Гран-при Каннского международного кинофестиваля. Фильм рассказывает о дружбе двух парней, чьи судьбы изуродовала война во Вьетнаме. Музыку написал знаменитый рок-музыкант Питер Гэбриэл.

Николас Кейдж и Мэттью Модайн в драме "Птаха"

В 1988 году Паркер заработал номинацию на премию «Оскар» как лучший режиссер за фильм «Миссисипи в огне». Главные роли в нем исполнили Джин Хэкмен и Уиллем Дефо. Они сыграли агентов ФБР, которые расследуют убийства гражданских активистов на юге США. Картина основана на реальных событиях.

Микки Рурк в триллере "Сердце ангела"

Паркер также снял музыкальный фильм «Стена» по одноименному альбому рок-группы Pink Floyd, перенес на большой экран мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «Эвита» (главные роли исполнили Мадонна и Антонио Бандерас), мистический триллер «Сердце ангела» с Микки Рурком и Робертом де Ниро, криминальную драму «Жизнь Дэвида Гейла» с Кевином Спейси, Лорой Линни и Кейт Уинслет. Эта картина стала последней работой режиссера.

Боб Гелдоф в рок-опере "Стена"

Алан Паркер был дважды женат. С первой супругой Энни Инглис он прожил в браке 26 лет. Они развелись в 1992 году. Затем он женился на продюсере Лайзе Моран. Она оставалась с Аланом до самой его смерти. У Паркера осталось пятеро детей, в том числе известный сценарист Натан Паркер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известного американского кинорежиссера Джоэла Шумахера. Он скончался 22 июня в возрасте 80 лет.

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