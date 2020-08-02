Гран-при Великобритании: онлайн-видеотрансляция четвертого этапа Формулы-1

В воскресенье, 2 августа, на автодроме «Сильверстоун», расположенном в графстве Нортгемптоншир, пройдет четвертый этап сезона в Формуле-1 — Гран-при Великобритании.

Несмотря на то, что посреди недели первым из пилотов положительный тест на коронавирус сдал Серхио Перес из «Рейсинг Поинт», этап отменять не стали. Выбывшего же гонщика заменит в британской команде немец Нико Хюлькенберг.

По итогам квалификации первые два места заняли пилоты «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас, за ними расположились Макс Ферстаппен из «Ред Булл Рейсинг» и Шарль Леклер из «Феррари». А вот кому не повезло, так это пилоту «Уильямса» Джорджу Расселлу. Из-за игнорирования желтых флагов, сигнализировавших о потенциальной опасности для гонщиков, вместо занятой 15-й позиции британец будет стартовать с 20-й.

Отметим, что по итогам трех стартовых этапов Формулы-1 в общем зачете уверенно лидирует дуэт гонщиков «Мерседес»:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 63 очка;

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 58;

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 33;

4. Ландо Норрис («Макларен») — 26;

5. Алекс Албон («Ред Булл») — 22;

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 22;

7. Шарль Леклер («Феррари») — 18;

8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 18;

9. Карлос Сайнс («Макларен») — 14;

10. Себастьян Феттель («Феррари») — 9;

11. Даниэль Риккардо («Рено») — 8;

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6;

13. Эстебан Окон («Рено») — 4;

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 2;

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2;

16. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1;

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 0;

18. Николя Латифи («Уильямс») — 0;

19. Ромен Грожан («Хаас») — 0;

20. Джордж Расселл («Уильямс») — 0.

В Кубке конструкторов зачетные баллы пока набрали девять команд из десяти: 1. «Мерседес» — 121 очко; 2. «Ред Булл» — 55; 3. «Макларен» — 40; 4. «Рейсинг Пойнт» — 40; 5. «Феррари» — 27; 6. «Рено» — 12; 7. «Альфа Таури» — 7; 8. «Альфа Ромео» — 2; 9. «Хаас» — 2; 10. «Уильямс» — 0.

Напомним, что пятый этап Формулы-1 Гран-при 70-летия примет 9 августа также английский Сильверстоун.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире на территории Украины Гран-при Великобритании.

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