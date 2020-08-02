- 07:51 59-летней Шон Пенн женился на 28-летней актрисе
- 07:49 Кравчук указал на необходимость привлечения США к переговорам по Донбассу
- 07:47 Гран-при Великобритании: онлайн-видеотрансляция четвертого этапа Формулы-1
- 07:13 Похолодание будет недолгим: синоптики рассказали, когда вернется жара
- 07:02 Голубые береты уже в прошлом, как и празднование дня ВДВ, — комбриг Миргородский
- 07:01 Crew Dragon успешно отстыковался от МКС: американские астронавты возвращаются на Землю
- 01.08 23:54 Украинский супертяжеловес Сиренко одержал 14-ю победу в карьере
- 01.08 23:22 Под Одессой подросток спас тонущего в море мужчину
- 01.08 22:47 Рекорд нынешнего перемирия на Донбассе: с начала суток — ни одного обстрела
- 01.08 22:17 Дело МН-17: Аксенов может оказаться на скамье подсудимых в Нидерландах
- 01.08 21:34 «Арсенал» завоевал Кубок Англии и разбил завоеванный трофей: видео голов
- 01.08 21:28 Прощай, "калаш": украинских пограничников вооружили новыми штурмовыми винтовками
Гран-при Великобритании: онлайн-видеотрансляция четвертого этапа Формулы-1
В воскресенье, 2 августа, на автодроме «Сильверстоун», расположенном в графстве Нортгемптоншир, пройдет четвертый этап сезона в Формуле-1 — Гран-при Великобритании.
Несмотря на то, что посреди недели первым из пилотов положительный тест на коронавирус сдал Серхио Перес из «Рейсинг Поинт», этап отменять не стали. Выбывшего же гонщика заменит в британской команде немец Нико Хюлькенберг.
По итогам квалификации первые два места заняли пилоты «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас, за ними расположились Макс Ферстаппен из «Ред Булл Рейсинг» и Шарль Леклер из «Феррари». А вот кому не повезло, так это пилоту «Уильямса» Джорджу Расселлу. Из-за игнорирования желтых флагов, сигнализировавших о потенциальной опасности для гонщиков, вместо занятой 15-й позиции британец будет стартовать с 20-й.
Отметим, что по итогам трех стартовых этапов Формулы-1 в общем зачете уверенно лидирует дуэт гонщиков «Мерседес»:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 63 очка;
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 58;
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 33;
4. Ландо Норрис («Макларен») — 26;
5. Алекс Албон («Ред Булл») — 22;
6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 22;
7. Шарль Леклер («Феррари») — 18;
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 18;
9. Карлос Сайнс («Макларен») — 14;
10. Себастьян Феттель («Феррари») — 9;
11. Даниэль Риккардо («Рено») — 8;
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6;
13. Эстебан Окон («Рено») — 4;
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 2;
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2;
16. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1;
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 0;
18. Николя Латифи («Уильямс») — 0;
19. Ромен Грожан («Хаас») — 0;
20. Джордж Расселл («Уильямс») — 0.
В Кубке конструкторов зачетные баллы пока набрали девять команд из десяти: 1. «Мерседес» — 121 очко; 2. «Ред Булл» — 55; 3. «Макларен» — 40; 4. «Рейсинг Пойнт» — 40; 5. «Феррари» — 27; 6. «Рено» — 12; 7. «Альфа Таури» — 7; 8. «Альфа Ромео» — 2; 9. «Хаас» — 2; 10. «Уильямс» — 0.
Напомним, что пятый этап Формулы-1 Гран-при 70-летия примет 9 августа также английский Сильверстоун.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире на территории Украины Гран-при Великобритании.15
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Лета еще хватит": синоптик рассказала о погоде в первые дни августа и назвала дату очередного потепления
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»
Ветер: м/с
Давление: мм