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Гран-при Великобритании: где смотреть онлайн-трансляцию четвертого этапа Формулы-1
В воскресенье, 2 августа, в небольшой деревне Сильверстоун, что в графстве Нортгемптоншир в центре Англии, на одноименной трассе пройдет Гран-при Великобритании — четвертый этап Формулы-1 сезона 2020 года.
На третьем этапе, Гран-при Венгрии, второй раз в сезоне первым к финишу приехал действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который повторил рекорд легендарного Михаэля Шумахера по количеству побед на трассе «Хунгароринг» (у кждого теперь по восемь успешных гонок). Благодаря успешному выступлению британец опередил в личном зачете своего партнера по «Мерседесу» финна Вальттери Боттас (63 очка против 58-ми). Далеко впереди немецкая команда и в Кубке конструкторов — со 121 набранным очком она на целых 69 пунктов опережает ближайших преследователей из «Ред Булл-Хонда».
Посреди недели стало известно о том, что пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, набравший по итогам трех первых этапов 22 очка и занимающий шестое место в индивидуальном зачете, сдал положительный тест на коронавирус и пропустит предстоящий Гран-при Великобритании. В команде подтвердили, что мексиканца заменит Нико Хюлькенберг.
«Быстро найти замену для Серхио — непростая задача, но Нико — фантастический гонщик, с которым наша команда хорошо знакома. Конечно, ему в этот уик-энд придётся непросто, но он быстро учится. Уверен, Нико быстро освоится», — приводит слова руководителя «Рейсинг Поинт» Отмара Сафнауэра сайт F1News.
А тем временем в Китае уже начали возвращать деньги за билеты на отмененный Гран-при, которое было запланировано на 19 апреля, а затем перенесено из-за пандемии коронавируса. Китайские промоутеры пытались найти возможность для проведения гонки в ноябре, но в итоге пришлось отказаться от своих планов, поскольку в июле Главное управление спорта страны объявило, что все международные спортивные мероприятия, за исключением отборочных турниров к зимним Олимпийским Играм 2022 года в Пекине, будут отменены.
Формула-1. Четвертый этап
2 августа (воскресенье)
Гран-при Великобритании (Сильверстоун) 16:00 Setanta Sports Ukraine, «Матч ТВ» (Россия), Sky Sports (Великобритания), ESPN (США)
«ФАКТЫ» также проведут онлайн-видеотрансляцию гонки.
Отметим, что пятый этап Формулы-1, Гран-при 70-летия, пройдет 9 августа также в Сильверстоуне (Великобритания) на одноименной трассе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший пилот Формулы-1 немец Адриан Сутиль разбил эксклюзивный автомобиль McLaren Senna LM стоимостью 1 млн евро.2
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