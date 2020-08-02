59-летней Шон Пенн женился на 28-летней актрисе

Известный американский актер и режиссер Шон Пенн женился на Лейле Джордж, с которой встречался последние четыре года. Друзья молодоженов поздравляют их в соцсетях. Для 59-летнего Шона это третий брак. Для 28-летней Лейлы — первый.

Обладатель двух премий «Оскар» (за роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк») Пенн был женат на Мадонне. Кстати, их свадьба тоже состоялась в августе, только в 1985 году. Мадонне в тот день исполнилось 27 лет, Шонну на следующий день стукнуло 25.

Их свадьба вылилась в громкий скандал. Жених, отличавшийся буйным нравом, обстрелял вертолет с папарацци, которые непременно хотели сфотографировать новобрачных и их гостей. Брак получился таким же взрывным. Пенн обвинял жену в неверности и устраивал ей сцены ревности. Они дважды намеревались разойтись и в итоге реализовали свои намерения в 1989 году.

Кстати, до Мадонны у Пенна были романы с двумя актрисами — Элизабет Макговерн (они даже были помолвлены) и Сьюзан Сарандон. Еще не оформив развод с первой женой, Шон переехал от нее к актрисе Робин Райт (сериал «Карточный домик»). В апреле 1991 года у них родилась дочь Дилан Фрэнсис. В августе 1993 года появился на свет сын Хоппер Джек. Однако в 1995 году Шон и Робин расстались. Пенн увлекся певицей Джуэл.

Весной 1996 года он вернулся к Робин, и они поженились в апреле того же года. Проблемы в этом браке начались спустя 20 лет. Во всяком случае, тогда о них стало известно, потому что Робин подала на развод. Правда, затем она отозвала свое заявление. Но в апреле 2009 года снова обратилась в суд с той же просьбой. В итоге супруги официально развелись в июле 2010 года.

На протяжении примерно двух лет — с 2013 по 2015 год — у Пенна был роман с актрисой Шарлиз Терон. Но до свадьбы дело не дошло.

У Лейлы Джордж личная жизнь не так богата романами, как у ее супруга. Она тоже снимается в кино, но не часто. Известна ролями в фильмах «Смертельные машины» (второе название — «Хроники хищных городов») и «Билли Кид». Лейла — дочь голливудских звезд Греты Скакки («Презумпция невиновности») и Винсента Д’Онофрио («Судья»). Кстати, ее отец сего на год старше Шона Пенна.

Шон Пенн и Лейла Джордж

Свадьба Шона и Лейлы была скромной. О ней стало известно только благодаря поздравлениям, которые адресовали новобрачным в соцсетях их близкие друзья. Одним из первых поздравил молодоженов актер Джош Бролин, партнер Пенна по фильмам «Харви Милк» и «Охотники на гангстеров».

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